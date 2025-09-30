A palánkok alatt érvényesítheti fizikai fölényét a KSC a Szigetszentmiklós ellen

A Tarr KSC Szekszárd az első fordulóban fordulatos és szoros mérkőzésen nyerni tudott az újonc Csata TKK otthonában. (72–75).

A Tarr KSC Szekszárd együttesében kérdéses Holcz Rebeka játéka

Fotó: Makovics Kornél

A hazaiak klubfilozófiájukhoz híven fiatal kerettel és négy légióssal álltak ki, s szoros meccsen helytálltak a kilencedik nemzetközi kupaidényére készülő szekszárdiak ellen. A fővárosiak ezzel a játékkal a nagyobb csapatok dolgát is megnehezíthetik majd a pontvadászatban. „Nehéz meccs volt, amilyenre számítottam. A csapatot elérte egy betegséghullám, Holcz Rebekára nem számíthattam, de többen is kisebb problémákkal léptek pályára” – nyilatkozta Magyar Bianka vezetőedző.

A KSC-vel ellentétben a Szigetszentmiklósnak nem hozott szerencsét az első forduló. A vendégek a hétvége egyetlen, vasárnap rendezett találkozóján otthon simán, 80–53-ra kikaptak a TFSE-MTK-tól. A szigetszentmiklósiak legjobbja az amerikai erőcsatár, Teagan Thurman volt, ám 23 dobott pontja sem segített a hazaiakon. Nyáron nagy volt a jövés menés a kék-sárgáknál. A tavalyi alapszakasz öt legjobb miklósi pontdobója (Hannah Little, Sabrina Haines, Vári Zita, Tayler Mingo, Juhász Angéla) nincs már a csapatban.

A Tarr KSC Szekszárd október 8-án már az Európa-kupában lép pályára

A 2022/2023-as bajnoki évad – a PINKK-es évek – után viszont ismét összeáll Tenyér Zsófia-Vincze Nikolett duó. A már említett Thurmanon kívül mindössze két légiósa van a Pest vármegyei alakulatnak, és a kispadon is új vezetőedző irányít. A litván Livija Sakeviciute szinén nyáron csatlakozott Horváth Richárd edző csapatához, csakúgy mint a romániai Biszak Boglárka. Thurman abszolút „újonc” az európai kontinensen, Sakeviciute az olasz Serie A-2-ből érkezett (9 pont, 5.8 lepattanó), míg Biszak román válogatott, aki 3x3-ban is képviselte hazáját. Sok múlik majd a légiós hármas eredményességén, hiszen a Csatához hasonlóan alacsonyabb szerkezetű együttes a Szigetszentmiklós. Klasszikus ötös nem igazán van a keretben, így a palánk alatti munkát a Thurman-Sakeviciute duónak kell elvégezni.

A Tarr KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós élvonalbeli bajnoki 18 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban.