Labdarúgás

Tegnap, 17:18

Távozik Kozármislenyből a szekszárdi nevelésű támadó

Címkék#Horváth Péter#labdarúgás#Kozármisleny

Az NB II-ben utolsó helyen álló HR-Rent Kozármisleny bejelentette, hogy távozik a csapattól a 33 éves szekszárdi Horváth Péter, aki 2023 nyarán érkezett a klubhoz a Siófoktól. A támadó a szezon eddigi hat meccsén nem kapott lehetőséget Pinezits Máté edzőtől. 
Horváth Szekszárdon nevelkedett, majd a Sándor Károly Akadémiához került. Két szezon erejéig visszatért nevelőegyesülete NB III-as csapathoz, amellyel a 2012/2013-as szezonban ezüstérmet szerzett a Dráva-csoportban. Ezt követően az MTK-nál Garami József megadta neki a lehetőséget: az NB I-es gárdában öt alkalommal kezdőként, ötször csereként lépett pályára. A fővárosi kék-fehérek után Sopron, Szolnok, Paks és Siófok voltak korábbi állomáshelyei. 
A baranyai együttesnél eltöltött két idény alatt összesen 64 tétmeccsen kapott lehetőséget, ezeken 15 gólt szerzett és 5 gólpasszt jegyzett.

 

