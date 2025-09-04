Távozik Kozármislenyből a szekszárdi nevelésű támadó

Az NB II-ben utolsó helyen álló HR-Rent Kozármisleny bejelentette, hogy távozik a csapattól a 33 éves szekszárdi Horváth Péter, aki 2023 nyarán érkezett a klubhoz a Siófoktól. A támadó a szezon eddigi hat meccsén nem kapott lehetőséget Pinezits Máté edzőtől.

Horváth Szekszárdon nevelkedett, majd a Sándor Károly Akadémiához került. Két szezon erejéig visszatért nevelőegyesülete NB III-as csapathoz, amellyel a 2012/2013-as szezonban ezüstérmet szerzett az NB III-as Dráva-csoportban. Ezt követően az MTK-nál Garami József megadta neki a lehetőséget: az NB I-es gárdában öt alkalommal kezdőként, ötször csereként lépett pályára. A fővárosi kék-fehérek után Sopron, Szolnok, Paks és Siófok voltak a további állomáshelyei.

A baranyai együttesnél eltöltött két idény alatt összesen 64 tétmeccsen kapott lehetőséget, ezeken 15 gólt szerzett és 5 gólpasszt jegyzett.