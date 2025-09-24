Világbajnok és ifjúsági Európa-bajnok sportolók is megméretik magukat Bomyhádon

Öt ország 35 játékosának részvételével rangos teqball verseny helyszíne lesz hétvégén a Bonyhádi Sportcsarnok.

A többszörös világbajnok Blázsovics Ádám tavaly bemutató mérkőzést játszott Bonyhádon

Fotó: Fotó: TEOL

A nemzetközi szövetség versenynaptárában szereplő Phoenix Teqball Cup-on a magyar résztvevők mellett holland, pakisztáni, szlovák, osztrák és román sportolók is az ívelt asztalhoz állnak. Az esemény nemzetközi rangját emeli, hogy világbajnok és ifjúsági Európa-bajnok teqballosok is megméretik magukat. A magyar színeket képviseli a sportág első női világbajnoka Izsák Anna, illetve az augusztusi pécsi ifjúsági Európa-bajnokságon vegyes párosban aranyérmes Kovács Lara-Varga Dániel páros. Az osztrák Alexander Hamm szintén érmes volt a baranyai megyeszékhelyen. Mivel nemzetközi viadalról van szó, világbajnoki pontokért zajlanak majd a mérkőzések. Szombaton 10 órától a női egyéni és vegyes párosok versenye kezdődik, vasárnap a férfiak összecsapásait bonyolítják le.