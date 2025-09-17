Kitettek magukért a fiatal atléták, érmekkel zárták a centrum régió versenyét (képgalériával)

A centrum régió – amelybe Budapest, Bács-Kiskun, Baranya, Nógrád, Pest és Tolna vármegye tartozik – 31 szakosztálya több mint 900 nevezést adott le a kétnapos versenyre.

Előkészítő jellegű versenyszámokban is összemérték ügyességüket a fiatal atléták

Fotó: Kiss Albert

Az atlétika minden versenyszámában – kivéve a rúdugrást és a gyaloglást, melyet Gödöllőn bonyolítottak le – rajthoz állhattak az atléták. Sőt, olyan előkészítő jellegű versenyszámokat is megrendeztek, mint a 200 méteres gátfutás, vortexhajítás, 4x75 méteres váltó, valamint a 4x300 méteres vegyes váltó.

A vármegye szakosztályai szép számban indították versenyzőiket, hiszen egy héttel az U15 és U16-os korosztály ob-ja előtt kiváló felkészülési versenynek bizonyult a területi bajnokság. Ennek megfelelően az AC Bonyhád, a DOVASE, a Szekszárdi Sportközpont és a Tamási TAM-BAU AC eredményei nem maradtak el a szokásostól: érmek és egyéni csúcsok fémjelezték a klubokban folyó szakmai munkát.

Az eredmények az alábbi linken érhetők el.