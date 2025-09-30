Pontrúgások okozták a Tolna vereségét a rangadón (galéria)

Két rögzített szituáció után a hetedik percben már kétgólos hátrányban találta magát Reveland Zoltán együttese, amelynek kellett egy negyedóra, mire elérte az üzemi hőfokot. Többet birtokolta a labdát Tolna-Mözs és helyzetei is adódtak, amiből egyet gólra váltott még a szünet előtt. A második félidő kiegyenlítettebbé vált, bár nagy helyzet egyik oldalon sem adódott. Egy létszámfölényes szituációt lejátszva egyenlítettek a hazaiak és ekkor a fordítás is benne volt a játékban, de egy szabadrúgás-variációból ismét futhattak az eredmény után. Öt a négy elleni játékra váltott a Tolna, de nagy lehetőségig nem jutott, ellenben a TFSE-vel, amely a legvégén lezárta a rangadót.

Három rögzített szituációból is gólt kapott a Tolna-Mözs

Fotó: Makovics Kornél

– Pontrúgások pecsételték meg a sorsunkat, ami azért is bosszantó, mert ilyen helyzetekből nem szoktunk gólt kapni. Dekoncentráltak voltunk, amit gólokkal bosszult meg a teljes, így a legerősebb keretével érkező TF. Pozitívum, hogy null-kettőnél sem estünk szét és több meghatározó játékos nélkül is közel voltunk a pontszerzéshez – fogalmazott portálunknak Reveland Zoltán.

Hétvégén válogatott összetartás miatt nem rendeznek bajnoki fordulót, a Tolna-Mözs legközelebb október 11-én a címvédő DEAC vendége lesz. Frank Tamás szövetségi kapitány Deczki Vandát, Németh Noémit, Kiss Grétát, Wiesner Dalmát és Kozma Rékát hívta meg az edzőtáborba.

NB I, alapszakasz, 4. forduló

Tolna-Mözs–TFSE-Tent Budapest 2–4 (1–2)

Tolna, v.: Szabó P. (Lengyel S., Kiss G.)

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Sajabó, Kiss G., Ács K. Csere: Németh N., Földesi, Csolti, Ferencz F., Tóth A., Kirschner. Edző: Reveland Zoltán

TFSE: Ősz – Bede A., Vámosi, Dorner, Tagyi. Csere: Szűcs B., Balya, Benkő, Balogh N., Varga A., Csikó, Spiel. Edző: Viza Krisztián

Gólszerző: Ács K. (20.), Csolti (26.), illetve Bede A. (3., 7.), Tagyi (36.), Benkő (40.).