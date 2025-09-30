szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A hiányzók valóban hiányoztak

38 perce

Pontrúgások okozták a Tolna vereségét a rangadón (galéria)

Címkék#Tolna-Mözs FSE#TFSE#Reveland Zoltán

Elveszítette idei első rangadóját a Tolna-Mözs, amely hazai pályán kapott ki a TFSE-től.

Teol.hu

Két rögzített szituáció után a hetedik percben már kétgólos hátrányban találta magát Reveland Zoltán együttese, amelynek kellett egy negyedóra, mire elérte az üzemi hőfokot. Többet birtokolta a labdát Tolna-Mözs és helyzetei is adódtak, amiből egyet gólra váltott még a szünet előtt. A második félidő kiegyenlítettebbé vált, bár nagy helyzet egyik oldalon sem adódott. Egy létszámfölényes szituációt lejátszva egyenlítettek a hazaiak és ekkor a fordítás is benne volt a játékban, de egy szabadrúgás-variációból ismét futhattak az eredmény után. Öt a négy elleni játékra váltott a Tolna, de nagy lehetőségig nem jutott, ellenben a TFSE-vel, amely a legvégén lezárta a rangadót.

tolna-mözs tfse női futsal nb i
Három rögzített szituációból is gólt kapott a Tolna-Mözs
Fotó: Makovics Kornél

– Pontrúgások pecsételték meg a sorsunkat, ami azért is bosszantó, mert ilyen helyzetekből nem szoktunk gólt kapni. Dekoncentráltak voltunk, amit gólokkal bosszult meg a teljes, így a legerősebb keretével érkező TF. Pozitívum, hogy null-kettőnél sem estünk szét és több meghatározó játékos nélkül is közel voltunk a pontszerzéshez – fogalmazott portálunknak Reveland Zoltán.

Hétvégén válogatott összetartás miatt nem rendeznek bajnoki fordulót, a Tolna-Mözs legközelebb október 11-én a címvédő DEAC vendége lesz. Frank Tamás szövetségi kapitány Deczki Vandát, Németh Noémit, Kiss Grétát, Wiesner Dalmát és Kozma Rékát hívta meg az edzőtáborba.

NB I, alapszakasz, 4. forduló
Tolna-Mözs–TFSE-Tent Budapest 2–4 (1–2)
Tolna, v.: Szabó P. (Lengyel S., Kiss G.)
Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Sajabó, Kiss G., Ács K. Csere: Németh N., Földesi, Csolti, Ferencz F., Tóth A., Kirschner. Edző: Reveland Zoltán
TFSE: Ősz – Bede A., Vámosi, Dorner, Tagyi. Csere: Szűcs B., Balya, Benkő, Balogh N., Varga A., Csikó, Spiel. Edző: Viza Krisztián
Gólszerző: Ács K. (20.), Csolti (26.), illetve Bede A. (3., 7.), Tagyi (36.), Benkő (40.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu