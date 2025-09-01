Berúgta az ajtót a Tolna: közel egy tucatot lőtt az Újpestnek (galéria)

„Azt mondtam a csajoknak, nem azt kell nézni, ki az ellenfél, csak magunkkal kell foglalkozunk. Így is álltak bele a meccsbe, esélyt sem adtak az ellenfélnek, szinte negyven percen keresztül koncentráltan és magabiztosan játszottak, ami gólokban is megmutatkozott. Első mérkőzésnek ez tökéletes volt” – fogalmazott portálunknak Reveland Zoltán.

Tizenegy gólt ünnepelhetett a Tolna-Mözs

Fotó: Molnár Gyula

A hétvégén válogatott összetartás miatt nem rendeznek fordulót, Frank Tamás szövetségi kapitány Kiss Gréta és Wiesner Dalma mellett először postázott meghívót Németh Noéminek és Kozma Rékának.

Női NB I, 1. forduló

Tolna-Mözs–Újpest FC 11–1 (5–1)

Tolna, v.: Szabó P. (Álló, Hauck)

Tolna-Mözs: Deczki – Weisner, Kiss G., Csolti, Ács. Csere: Németh N., Sajabó, Kozma, Nagy N., Ferencz F., Tóth A., Kirschner. Edző: Reveland Zoltán

Gólszerző: Kiss G. (14., 22., 23., 39.), Ács (3., 27., 39.), Nagy N. (10., 21.), Sajabó (9.), Botka (17., öngól), illetve Szennai (13.)