Jól indult a szezon

15 perce

Berúgta az ajtót a Tolna: közel egy tucatot lőtt az Újpestnek (galéria)

Címkék#női futsal NB I#Tolna-Mözs#Reveland Zoltán

„Azt mondtam a csajoknak, nem azt kell nézni, ki az ellenfél, csak magunkkal kell foglalkozunk. Így is álltak bele a meccsbe, esélyt sem adtak az ellenfélnek, szinte negyven percen keresztül koncentráltan és magabiztosan játszottak, ami gólokban is megmutatkozott. Első mérkőzésnek ez tökéletes volt” – fogalmazott portálunknak Reveland Zoltán. 

tolna-mözs női futsal nb i újpest
Tizenegy gólt ünnepelhetett a Tolna-Mözs
Fotó: Molnár Gyula

A hétvégén válogatott összetartás miatt nem rendeznek fordulót, Frank Tamás szövetségi kapitány Kiss Gréta és Wiesner Dalma mellett először postázott meghívót Németh Noéminek és Kozma Rékának.

Női NB I, 1. forduló
Tolna-Mözs–Újpest FC 11–1 (5–1)
Tolna, v.: Szabó P. (Álló, Hauck)
Tolna-Mözs: Deczki – Weisner, Kiss G., Csolti, Ács. Csere: Németh N., Sajabó, Kozma, Nagy N., Ferencz F., Tóth A., Kirschner. Edző: Reveland Zoltán
Gólszerző: Kiss G. (14., 22., 23., 39.), Ács (3., 27., 39.), Nagy N. (10., 21.), Sajabó (9.), Botka (17., öngól), illetve Szennai (13.)

 

Női NB I: Tolna-Mözs–Újpest FC

Fotók: Molnár Gyula

 

