Ebben a versenyben a Garay gimi biztosan visszavette az első helyet a Petőfitől

A Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület szervezésében hagyományos tanév-előkészítő tanácskozásukat tartották a testnevelő tanárok a zombai Misóczki Pincében.

Andrejkó Judit (középen) a csengtui Világjátékokról tartott előadást a Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület eseményén

Fotó: Fotó: TEOL

Jámborné Inger Nikoletta, az egyesület titkára elmondta, 95 pedagógus jelent meg a tanácskozáson, s a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) lakitelki tanévnyitó értekezletén elhangzott adatokról, direktívákról számolt be a tolnai testnevelőknek. A versenyprogramban várhatók módosítások, de a korábbi évekhez hasonlóan az egyesület célja, hogy nívós diákolimpiai versenyeket bonyolítson le.

Az MDSZ számos lehetőséget kínál az intézményeknek és a pedagógusoknak. A Túrázz a sulival (TAS) mozgásösztönző program célja, hogy az általános és középiskolás diákok számára elérhetővé tegye a rendszeres, szabadidős fizikai aktivitást. Az egyesületeknek, alapítványoknak tíz túrát kell szervezni, legalább 30 fővel, a támogatás összege 250 ezer forint. Folytatódik a DO60 program is. A kiírás változatlanul háromféle programtípus megvalósítását támogatja: iskolai diáksportfesztiválok, táncközpontú mozgásformákon alapuló foglalkozások, illetve iskolai aktív szünetek és kerékpáros-, vízi- és gyalogtúrák. Változás az előző tanévhez képest, hogy a létszámkorlátot a kis iskolák esetében 30 főre csökkentették. Az elnyerhető támogatási összeg 250 ezer forint.

A Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület májusban tartotta tisztújító közgyűlését

A Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkára, Andrejkó Edina a csengtui Világjátékokról tartott prezentációja a multisportesemény szervezési feladataiba, helyszíneibe nyújtott betekintést.

A 2023/2024-as év diákolimpiai pontversenyszámítás alapján a középiskolások versenyét egy pont különbséggel a Szekszárdi Garay János Gimnázium nyerte a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium előtt, harmadik a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium lett. Az általános iskolák között a Bonyhádi Általános Iskola végzett az első helyen, megelőzve a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolát és a Szekszárdi Baka István Általános Iskolát.