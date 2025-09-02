szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diáksport

1 órája

Ebben a versenyben a Garay gimi biztosan visszavette az első helyet a Petőfitől

Címkék#zomba#Diáksport Egyesület#diáksport

A 2025/2026-os tanévben – a megyei döntők mellett – több országos diákolimpiai döntőt rendez a vármegye. A Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület magas színvonalon bonyolítja le a sportversenyeket.

Teol.hu

A Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület szervezésében hagyományos tanév-előkészítő tanácskozásukat tartották a testnevelő tanárok a zombai Misóczki Pincében.

Andrejkó Judit (középen) a csengtui Világjátékokról tartott előadást a Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület eseményén
Andrejkó Judit (középen) a csengtui Világjátékokról tartott előadást a Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület eseményén
Fotó: Fotó: TEOL

Jámborné Inger Nikoletta, az egyesület titkára elmondta, 95 pedagógus jelent meg a tanácskozáson, s a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) lakitelki tanévnyitó értekezletén elhangzott adatokról, direktívákról számolt be a tolnai testnevelőknek. A versenyprogramban várhatók módosítások, de a korábbi évekhez hasonlóan az egyesület célja, hogy nívós diákolimpiai versenyeket bonyolítson le. 

Az MDSZ számos lehetőséget kínál az intézményeknek és a pedagógusoknak. A Túrázz a sulival (TAS) mozgásösztönző program célja, hogy az általános és középiskolás diákok számára elérhetővé tegye a rendszeres, szabadidős fizikai aktivitást. Az egyesületeknek, alapítványoknak tíz túrát kell szervezni, legalább 30 fővel, a támogatás összege 250 ezer forint. Folytatódik a DO60 program is. A kiírás változatlanul háromféle programtípus megvalósítását támogatja: iskolai diáksportfesztiválok, táncközpontú mozgásformákon alapuló foglalkozások, illetve iskolai aktív szünetek és kerékpáros-, vízi- és gyalogtúrák. Változás az előző tanévhez képest, hogy a létszámkorlátot a kis iskolák esetében 30 főre csökkentették. Az elnyerhető támogatási összeg 250 ezer forint. 

A Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület májusban tartotta tisztújító közgyűlését

A Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkára, Andrejkó Edina a csengtui Világjátékokról tartott prezentációja a multisportesemény szervezési feladataiba, helyszíneibe nyújtott betekintést.

A 2023/2024-as év diákolimpiai pontversenyszámítás alapján a középiskolások versenyét egy pont különbséggel a Szekszárdi Garay János Gimnázium nyerte a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium előtt, harmadik a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium lett. Az általános iskolák között a Bonyhádi Általános Iskola végzett az első helyen, megelőzve a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolát és a Szekszárdi Baka István Általános Iskolát.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu