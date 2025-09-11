Fény derült Böde Dániel rejtélyes nyilatkozatára

– A válogatott edzőtábora előtt úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az első világbajnoki selejtezőn megadatik a bemutatkozás. Ez Írországban összejött.

– Óriási élmény volt, hogy pályára léphettem, de a mérkőzés után az első reakcióm inkább a csalódottság volt, hogy nem sikerült megtartani a 2–1-es vezetést. El kellett telnie egy kis időnek, hogy átértékeljem, mekkora dolog, hogy debütálhattam a nemzeti csapatban – fogalmazott portálunknak Tóth Barna, a Paksi FC immár egyszeres válogatott csatára. – Az a tíz perc, amit pályán töltöttem, elég nehéz periódus volt, főleg a védekezésről szólt. Sajnos nem sikerült kihúzni az eredményt a végéig...

Tóth Barna az írek elleni vb-selejtezőn debütált a válgotottban

Fotó: Kovács Péter/NS

– A portugálok elleni vb-selejtezőn viszont nem jutott szóhoz. Emiatt vagy az eredmény miatt csalódott inkább?

– A vereség miatt, még ha reálisan nézve tudjuk, hogy nem a Nemzetek Ligája-győztes ellen kell pontokat szereznünk a csoportban. Persze örültem volna, ha hazai pályán, a telt házas Puskás Arénában is pályára léphetek, de mindkét mérkőzésen az eredmény volt a legfontosabb, hogy négy évtized után ismét kijusson a válogatott a világbajnokságra. Ehhez Dublinban és Budapesten is közelebb kerülhettünk volna, az írek ellen abszolút benne volt a meccsben a győzelem, de Portugália ellen is megvolt a lehetőség a pontszerzésre, még ha a realitás nem is ezt mondatta.