Tóth Barna álma vált valóra

1 órája

Fény derült Böde Dániel rejtélyes nyilatkozatára

Címkék#Tóth Barna#Paksi FC#vb-selejtező#magyar válogatott

Dublinban esett át a tűzkeresztségen a Paksi FC csatára, aki csak jóval később tudott örülni bemutatkozásának. Tóth Barna interjúnkban mesélt a válogatott közegéről és az „útravalóról”, amit Böde Dánieltől kapott.

Teol.hu

– A válogatott edzőtábora előtt úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az első világbajnoki selejtezőn megadatik a bemutatkozás. Ez Írországban összejött.
– Óriási élmény volt, hogy pályára léphettem, de a mérkőzés után az első reakcióm inkább a csalódottság volt, hogy nem sikerült megtartani a 2–1-es vezetést. El kellett telnie egy kis időnek, hogy átértékeljem, mekkora dolog, hogy debütálhattam a nemzeti csapatban – fogalmazott portálunknak Tóth Barna, a Paksi FC immár egyszeres válogatott csatára. – Az a tíz perc, amit pályán töltöttem, elég nehéz periódus volt, főleg a védekezésről szólt. Sajnos nem sikerült kihúzni az eredményt a végéig...

tóth barna vb-selejtező magyarország
Tóth Barna az írek elleni vb-selejtezőn debütált a válgotottban
Fotó: Kovács Péter/NS

– A portugálok elleni vb-selejtezőn viszont nem jutott szóhoz. Emiatt vagy az eredmény miatt csalódott inkább?
– A vereség miatt, még ha reálisan nézve tudjuk, hogy nem a Nemzetek Ligája-győztes ellen kell pontokat szereznünk a csoportban. Persze örültem volna, ha hazai pályán, a telt házas Puskás Arénában is pályára léphetek, de mindkét mérkőzésen az eredmény volt a legfontosabb, hogy négy évtized után ismét kijusson a válogatott a világbajnokságra. Ehhez Dublinban és Budapesten is közelebb kerülhettünk volna, az írek ellen abszolút benne volt a meccsben a győzelem, de Portugália ellen is megvolt a lehetőség a pontszerzésre, még ha a realitás nem is ezt mondatta.

