Tóth Barna az első élményekről

24 perce

Mintha Paksra tért volna haza, úgy érkezett meg Telkibe a paksi támadó

Címkék#Tóth Barna#vb-selejtező#magyar válogatott

A telki edzőközpontban tartott szerdai sajtótájékoztatón Tóth Barna újságírói kérdésre elárulta, amikor Paksra igazolt, akkor fogalmazódott meg benne a válogatottság, mint álom, ami most valósággá vált.

„A paksi minta azt mutatja, onnan be lehet kerülni – fogalmazott Tóth Barna. – A realitás, hogy a nyári időszakra érkezett el az idő, hogy meghívót kaphattam. Boldog és hálás vagyok, hogy a kapitány így látta és behívott.”

tóth barna magyar válogatott vb-selejtező
Tóth Barna sok ismerőssel találkozott a válogatottban
Forrás: MLSZ

Az idei szezonban tizenegy mérkőzésen négy gólnál és öt előkészítésénél járó támadó hozzátette, az ismerős arcok megkönnyítette a beilleszkedését, ebben hasonlít a válogatott a paksi közeghez. A keret tagjai közül Szappanos Péterrel és Ötvös Bencével a paksiaknál, Szalai Gáborral és Lukács Dániellel pedig még kecskeméti színekben játszott együtt, Osváth Attilával pedig jelenleg is az atomvárosiakat erősíti.

Tóth Barna jó párost alkotna Vargával

Szintén újságírói kérdésre a 30 éves csatár azt is elmondta, szerinte megtalálná a közös hangot a korábbi atomvárosi gólkirályával, a Ferencvárosban játszó Varga Barnabással.

„Pakson, amikor néztem őt, jó volt a kapcsolata Böde Dániellel, nekem is sikerült Danival jól megtalálni a közös játék hangulatát és működését, ilyen szempontból szerintem mindketten gyakorlottabbak vagyunk, ami a két fizikális csatár játékát illeti – jegyezte meg Tóth Barna, aki számára a következő lépcsőfok, hogy bemutatkozzon a válogatottba. – Aztán szeretnék tovább álmodni és a válogatottal sikereket elérni, a célunk a világbajnokságra kijutni.”

A magyar válogatott szombaton 20.45 órakor Dublinban kezdi meg vb-selejtezőjét Írország ellen, majd jövő héten kedden Portugáliát fogadja a Puskás Arénában (20.45), a csoportban még Örményország szerepel. A négyesből az első helyezett automatikusan kijut a 2026-os vb-re, a második helyezett pótselejtezőt játszik.

 

