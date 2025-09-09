szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Jó debütálás a paksitól

44 perce

Horváth Kevinnel felálló válogatott pontot vesztett Litvániában

Címkék#Horváth Kevin#U21-es válogatott#Paksi FC

A Paksi FC fiatal középpályása kezdőként kapott lehetőséget az Európa-bajnoki selejtező nyitómeccsén, amelyen a magyar U21-es válogatott a hosszabbításban kapott góllal csak döntetlent ért el Litvánia vendégeként.

Ellenbruch Zsolt

A magyar U21-es válogatott számára is megkezdődött a 2027-es albán, szerb közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozata. Szélesi Zoltán együttese múlt hét elején kezdte meg a közös munkát Telkiben, majd innen utazott el az első mérkőzés helyszínére, a lengyel határhoz közeli üdülővárosba, Druskininkaiba.

Horváth Kevin jó játékot nyújtott első meccsén az U21-es válogatottban
Fotó: Dömötör Csaba

Az ötcsapatos csoport leggyengébb tagjának tartott Litvánia ellen a kezdőben kapott helyet a Paksi FC 20 éves tehetsége, Horváth Kevin is. Az NB I-es szezonkezdet alapján nem is volt kérdéses a szerepeltetése, hiszen a magyar bajnokságban éllovas atomvárosi csapat egyik legjobb formában lévő futballistája.

Fájó vereség az U21-es válogatottól

Horváthra támadóbb középpályásként számított a szövetségi edző és az első félidő egyik legfontosabb jelenetében játszott főszerepet. A 8. percben az ő lövését követően jutott tizenegyeshez a magyar válogatott, amelyet a dunaszerdahelyi Tuboly Máté magabiztosan értékesített. A folytatásban azonban inkább küzdelmes, alacsony színvonalú játék bontakozott ki, ahol a paksi középpályás védekező munkájára volt nagyobb szükség. Többször is jól lépett közbe, szerelt és labdát szerzett, de előrejátékban kevesebb lehetőséghez jutott a magasabb szerepköre miatt.

A fordulás után a litván válogatott bátrabban támadott, és fokozatosan átvette a kezdeményezést. Horváth többnyire a védekezésben segítette társait, de egy labdaszerzés után egy veszélyes kiugratással ígéretes akcióban is részt vett – ám a helyzet kimaradt.

A hosszabbításban aztán jött a hideg zuhany: a házigazdák egyenlítettek, így a magyar csapat csak egy ponttal kezdte a sorozatot, ami jelentősen megnehezíti a továbbjutási esélyeket. A válogatott októberben Ukrajna ellen idegenben, a törökökkel idehaza játszik, az évet novembert a horvátok elleni hazai meccsel zárja.

 

