Látványos fejlesztésen esett át a sportcsarnok

Hosszú évek várakozása után újabb jelentős fejlesztéssel gazdagodott a Szekszárdi Sportközpont NKft. sportcsarnoka. A régi, korszerűtlen halogén fényvetők helyére modern, energiatakarékos LED-es lámpák kerültek.

Hetvenkét új, energiatakarékos világítótest került a sportcsarnok küzdőtere fölé

Az új rendszer összesen hetvenkét darab, egyenként 200 wattos, 30 ezer lumen fényerejű világítótestből áll, amelyeket négy sorban, soronként tizennyolc darabban szereltek fel. Ez a mennyiség nemcsak darabszámra kevesebb, hanem teljesítményben is fele akkora energiafelhasználást igényel, miközben fényerőben többszörösen felülmúlja a régi megoldást.

A legnagyobb előrelépést az intelligens működtetés jelenti: a világítás többféle üzemmódban használható – külön beállítások szolgálják a takarítást, az edzéseket, a mérkőzéseket, sőt, a televíziós közvetítéseket is.

Ez a fejlesztés mérföldkő a sportcsarnok életében, hiszen a korszerű világítás nemcsak a sportolók és nézők komfortját javítja, hanem a fenntarthatósági törekvésekhez is hozzájárul, jelentős energiamegtakarítást biztosítva.