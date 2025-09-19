szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új fény vetül a sportcsarnokra

2 órája

Látványos fejlesztésen esett át a sportcsarnok

Címkék#lámpacsere#Szekszárdi Sportközpont NKft#sportcsarnok

Teol.hu

Hosszú évek várakozása után újabb jelentős fejlesztéssel gazdagodott a Szekszárdi Sportközpont NKft. sportcsarnoka. A régi, korszerűtlen halogén fényvetők helyére modern, energiatakarékos LED-es lámpák kerültek.

szekszárdi sportközpont lámpatest világítótest fény
Hetvenkét új, energiatakarékos világítótest került a sportcsarnok küzdőtere fölé

Az új rendszer összesen hetvenkét darab, egyenként 200 wattos, 30 ezer lumen fényerejű világítótestből áll, amelyeket négy sorban, soronként tizennyolc darabban szereltek fel. Ez a mennyiség nemcsak darabszámra kevesebb, hanem teljesítményben is fele akkora energiafelhasználást igényel, miközben fényerőben többszörösen felülmúlja a régi megoldást.

A legnagyobb előrelépést az intelligens működtetés jelenti: a világítás többféle üzemmódban használható – külön beállítások szolgálják a takarítást, az edzéseket, a mérkőzéseket, sőt, a televíziós közvetítéseket is.

Ez a fejlesztés mérföldkő a sportcsarnok életében, hiszen a korszerű világítás nemcsak a sportolók és nézők komfortját javítja, hanem a fenntarthatósági törekvésekhez is hozzájárul, jelentős energiamegtakarítást biztosítva.

Megújult a Szekszárdi Sportközpont világítása

Fotók: Kiss Albert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu