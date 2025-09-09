szeptember 9., kedd

Sportcélú beruházás

1 órája

Új színfolttal gazdagodott a BVLC sporttelepe (képgalériával)

Címkék#Csibi Krisztina#sporttelep#Filóné Ferencz Ibolya#Bonyhád VLC

Teol.hu

A Bonyhád VLC sporttelepén átadták a kétezer négyzetméteren elterülő új, műfüves borítású edzőpályát. A közel 57 millió forintos beruházás önkormányzati önerő nélkül, száz százalékban tao-forrásból valósult meg. A kivitelező Eurostyle Systems Bonyhád Kft. építette meg az 50x31 méteres pályát.

Köllő Roland, a sportcentrum vezetője, Keszler Péter, Csibi Krisztina, Filóné Ferencz Ibolya és a kivitelező képviseletében Sömjén-Treitz Kitti vágta át a nemzeti színű szalagot
Köllő Roland, a sportcentrum vezetője, Keszler Péter, Csibi Krisztina, Filóné Ferencz Ibolya és a kivitelező képviseletében Sömjén-Treitz Kitti vágta át a nemzeti színű szalagot 
Fotó: Mate Reka

Az ünnepélyes átadón ott volt Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. A hétvégi MillFood Kupa nyílt atlétikai versenyen már tesztelték a pályát, sikeresen vizsgázott – ezt Filóné Ferencz Ibolya polgármester mondta köszöntőjében. Hozzátette: bízik benne, hogy a BVLC égisze alatt sportoló mintegy háromszáz  focista remek körülmények között készülhet. 
Keszler Péter, a BVLC elnöke hangsúlyozta, rekordgyorsasággal készült el a pálya. Kiemelte, nagy mérföldkő ez a klub életében, hiszen napi szinten használják az edzőfelületeket, a meglévő pályát már kinőtték. A kivitelező részéről Sömjén-Treitz Kitti manager plant méltatta a beruházást. 

Bonyhádi műfüves pálya avatója

Fotók: Máté Réka

 

 

 

