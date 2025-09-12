szeptember 12., péntek

Letöltötte eltiltását

1 órája

Köpésért öt meccset kapott a szekszárdi edző, de hétvégén ott lehet a kispadon

Címkék#Vágó Attila#eltiltás#Szekszárd FC

Munkatársunktól

Három forduló telt el a Simple Női Liga NB I 2025/2026-os idényéből, a nyáron újjáalakult Szekszárd FC pedig egy döntetlennel és két vereséggel jelenleg az utolsó előtti, kiesőhelyen áll. Az MTK Budapest (0–3), a PMFC (0–3) és a szombathelyi Viktoria FC (2–2) ellen sem ülhetett a sárga-feketék kispadján Vágó Attila vezetőedző, aki ezeken a találkozókon töltötte le ötmeccses eltiltását.

Vágó Attila (balra) ötmeccses eltiltása lejárt, hétvégén már ott lehet a Szekszárd FC kispadján
Vágó Attila (balra) a Szekszárd FC vezetőedzője és az egyesület tulajdonosa, Kószó Ádám
Fotó: Makovics Kornél

Az eset még 2023 júniusában történt, amikor a Győr–Ferencváros bajnoki döntő második mérkőzése végén a hazai edzőt, Dörnyei Balázst – állítása szerint – a ferencvárosi másodedző, Vágó Attila arcon köpte. Míg a provokáló felet egy, addig a korábbi szövetségi kapitányt öt mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta az MLSZ Fegyelmi Bizottsága. Ebből kettőt a 2023/2024-es szezon elején letöltött, majd a fővárosi zöld-fehérektől való távozás után Romániában edzősködött.

A Szekszárd FC szombaton az újonc és sereghajtó Budaörshöz látogat, Vágó Attila ezen a mérkőzésen mutatkozhat be tétmérkőzésen is a hosszútávon nagy célokat kitűző klub kispadján.

 

