Szekszárdi edzőként találkozik először távozása óta a Ferencvárossal Vágó Attila

Nemcsak férfi szinten érdemel megkülönböztető figyelmet, ha egy csapat a Ferencvárost fogadja. A hölgyeknél szintúgy kiemelkedik a mezőnyből a IX. kerületi egylet, amely az élvonal legutóbbi hat kiírását megnyerte. A zöld-fehérek vasárnap Szekszárdra látogatnak, ahhoz az egyesülethez, amelyet a korábbi Fradi-edző, Vágó Attila irányít.

Vágó Attila (balra) korábbi csapata ellen készül

Fotó: Makovics Kornél

– Hogyne fűtene a bizonyítási vágy? Szép és sikeres két évet töltöttem a Ferencvárosnál lányom, Fanny másodedzőjeként, jóban vagyok a stábtagokkal, Albert Flórián vezetőedzővel baráti viszonyt ápolok. Ám ezt most arra a két órára félretesszük, de a pályán sem ellenségek, csak ellenfelek leszünk – mondta megkeresésünkre Vágó Attila. – Meghívásnak eleget téve ott voltam a csütörtöki Valerenga elleni BL-selejtezőn, amit habár kettős vereséggel elveszített a Fradi, mégis le a kalappal a lányok előtt. Azt tudni kell, hogy a magyar bajnok és a norvég csapat között akkor a különbség, mint itthon az FTC és a többi együttes között, de helytálltak a fővárosiak.

Ebben bízik Vágó Attila

A Szekszárd négy mérkőzés után még nyeretlen a bajnokságban, a szombathelyi Viktoria elleni döntetlen mellett három vereséget szenvedtek el. A legutóbbi, Budaörs elleni 7–3-as vereséggel záródó találkozón már Vágó Attila ült a kispadon, aki nem rejtette véka alá a nyolcszoros bajnok elleni terveit.

– A szűk keret miatt nagy változások nem várhatóak, három-négy pozícióban lesz csere a korábbi találkozókhoz képest. Bízom abban, hogy ezek pozitívan hatnak a játékosokra és megmutatják, helyük van a kezdőcsapatban – folytatta a vezetőedző, aki azt is elmondta, mit vár azoktól, akik pályára lépnek. – Becsülettel helyt kell állni. A fociban bármi megtörténhet, ezen a mérkőzésen csak a Ferencvárosnak van veszíteni valója. Ezzel a szemlélettel kell kimenni az öltözőből.

Simple Női Liga NB I, 5. forduló

Szeptember 21., vasárnap

14.00 Szekszárd FC–FTC-Telekom

Szekszárd, v.: Kovács F. (Dévai, Tóth Cs.)