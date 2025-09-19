szeptember 19., péntek

Különleges mérkőzés lesz

1 órája

Szekszárdi edzőként találkozik először távozása óta a Ferencvárossal Vágó Attila

Címkék#Vágó Attila#Ferencváros#Szekszárd FC

Újabb nagy csapatot fogad a Szekszárd FC, vasárnap a címvédő Ferencváros érkezik a vármegyeszékhelyre a Simple Női Liga NB I 5. fordulójának keretén belül. Vágó Attila korábbi csapata ellen mérkőzik meg.

Nemcsak férfi szinten érdemel megkülönböztető figyelmet, ha egy csapat a Ferencvárost fogadja. A hölgyeknél szintúgy kiemelkedik a mezőnyből a IX. kerületi egylet, amely az élvonal legutóbbi hat kiírását megnyerte. A zöld-fehérek vasárnap Szekszárdra látogatnak, ahhoz az egyesülethez, amelyet a korábbi Fradi-edző, Vágó Attila irányít.

vágó attila ferencváros szekszárd fc simple női liga nb i
Vágó Attila (balra) korábbi csapata ellen készül
Fotó: Makovics Kornél

– Hogyne fűtene a bizonyítási vágy? Szép és sikeres két évet töltöttem a Ferencvárosnál lányom, Fanny másodedzőjeként, jóban vagyok a stábtagokkal, Albert Flórián vezetőedzővel baráti viszonyt ápolok. Ám ezt most arra a két órára félretesszük, de a pályán sem ellenségek, csak ellenfelek leszünk – mondta megkeresésünkre Vágó Attila. – Meghívásnak eleget téve ott voltam a csütörtöki Valerenga elleni BL-selejtezőn, amit habár kettős vereséggel elveszített a Fradi, mégis le a kalappal a lányok előtt. Azt tudni kell, hogy a magyar bajnok és a norvég csapat között akkor a különbség, mint itthon az FTC és a többi együttes között, de helytálltak a fővárosiak.

Ebben bízik Vágó Attila

A Szekszárd négy mérkőzés után még nyeretlen a bajnokságban, a szombathelyi Viktoria elleni döntetlen mellett három vereséget szenvedtek el. A legutóbbi, Budaörs elleni 7–3-as vereséggel záródó találkozón már Vágó Attila ült a kispadon, aki nem rejtette véka alá a nyolcszoros bajnok elleni terveit.

– A szűk keret miatt nagy változások nem várhatóak, három-négy pozícióban lesz csere a korábbi találkozókhoz képest. Bízom abban, hogy ezek pozitívan hatnak a játékosokra és megmutatják, helyük van a kezdőcsapatban – folytatta a vezetőedző, aki azt is elmondta, mit vár azoktól, akik pályára lépnek. – Becsülettel helyt kell állni. A fociban bármi megtörténhet, ezen a mérkőzésen csak a Ferencvárosnak van veszíteni valója. Ezzel a szemlélettel kell kimenni az öltözőből.

Simple Női Liga NB I, 5. forduló
Szeptember 21., vasárnap
14.00 Szekszárd FC–FTC-Telekom
Szekszárd, v.: Kovács F. (Dévai, Tóth Cs.)

 

