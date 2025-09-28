Példátlan tett a szekszárdi edzőtől, mégsem ért vele sokat

Az első öt fordulóban mindössze egy pontot begyűjtő, sereghajtó szekszárdiak Szegedre látogattak. A sárga-feketék szervezett védekezését fél óra után törték fel a hazaiak, akik Milica Popovics góljával szereztek vezetést – a gólerős szerb az első félidő legvégén duplázott.

Sovány Dorináék pont nélkül maradtak Szegeden

Fotó: Kiss Albert

Vágó Attila a szünetben példátlan módon mind az öt cserelehetőségét kihasználta, amivel nyomatékosíthatta, nem tetszett neki csapata első negyvenöt percben mutatott játéka. A frissítésekkel kiegyenlítettebb lett a találkozó, de az újabb találatot a Tisza-parti egylet szerezte, így tovább kell várni a Szekszárd első sikerére.

Kágyi Rebekáék szombaton a szombathelyi Viktória FC vendégei lesznek a Simple Női Kupa negyedik fordulójában.

Simple Női Liga NB I, 6. forduló

Kész-St. Mihály-Szeged–Szekszárd FC 4–0 (3–0)

Szeged, v.: Medve D. (Nyeste, Jávorka)

Szekszárd: Török N. (Fehér L., a szünetben) – Katona K., Kehrer (Egyed, a szünetben), Jáhn, Hodászi (Mucsi, a szünetben), Filep, Sovány (Schell, a szünetben), Kágyi K., Miszlai, Gelb (Kágyi R., a szünetben), Nagy-Cseke. Edző: Vágó Attila

Gólszerző: M. Popovics (32., 45., 45+1.), Simonovics (87.).