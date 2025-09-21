szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb kiváló szereplés

1 órája

Vállsérülése sem zavarta a „dombóvári sellőlányt” El Gounában

Címkék#Tóth Diána#OCEANMAN#Aquaman

Munkatársunktól
Vállsérülése sem zavarta a „dombóvári sellőlányt” El Gounában

Tóth Diána (jobb szélen) ezüstérmes lett az egyiptomi versenyen

Forrás: Beküldött fotó

A Vörös-tenger partján fekvő turistavárosban rendezték az idei OCEANMAN nemzetközi nyílt vízi úszóversenyt, ahol a magyar színekben induló Tóth Diána kiemelkedő eredményt ért el a két kilométeres távon. A dombóvári kötődésű fiatal lány az erős mezőnyben 30 perc 21 másodperces idővel csapott célba, amellyel megszerezte összetettben, a nőknél és a junior női kategóriában is ezüstérmes lett.

Tóth Diána vállsérülés miatt nem állt rajthoz ötezer méteren az egyiptomi El Gounában, kiküszöbölve a nagyobb bajt, ugyanis októberben az Aquaman versenyen szeretne indulni, amin a hivatalos sportnagyköveteként áll majd rajthoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu