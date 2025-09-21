Vállsérülése sem zavarta a „dombóvári sellőlányt” El Gounában

A Vörös-tenger partján fekvő turistavárosban rendezték az idei OCEANMAN nemzetközi nyílt vízi úszóversenyt, ahol a magyar színekben induló Tóth Diána kiemelkedő eredményt ért el a két kilométeres távon. A dombóvári kötődésű fiatal lány az erős mezőnyben 30 perc 21 másodperces idővel csapott célba, amellyel megszerezte összetettben, a nőknél és a junior női kategóriában is ezüstérmes lett.

Tóth Diána vállsérülés miatt nem állt rajthoz ötezer méteren az egyiptomi El Gounában, kiküszöbölve a nagyobb bajt, ugyanis októberben az Aquaman versenyen szeretne indulni, amin a hivatalos sportnagyköveteként áll majd rajthoz.