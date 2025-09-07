szeptember 8., hétfő

Vármegye I-es foci

15 órája

Újabb nagy skalp, ezúttal a Bonyhádot győzte le az újonc Dombóvár! (galéria)

Címkék#megyei I. osztály#Dombóvári LK#Bonyhád VLC

A Nagymányok-Majos fordítani tudott Bátaszéken, a Dombóvári LK lenullázta a bonyhádiakat, míg a Kakasd otthon tartotta a három pontot a vármegye I. osztály harmadik fordulójában.

Nagy csatában a kék mezes Dombóvári LK nyerte a vármegye I-es mérkőzés Bonyhádon
Nagy csatában a kék mezes Dombóvári LK nyerte a vármegye I-es mérkőzés Bonyhádon
Fotó: Máté Réka

Vármegyei I. osztály, 3. forduló

Bátaszék SE–Nagymányok-Majos 2–4 (2–1)
Bátaszék, v.: Szappanyos (Petrovics, Mihálovics)
Bátaszék: Hujbert – Bajusz K., Héhn F., Balogh B., Ruff (Varjas, 77.) – Karaszi (Nagy Zs., 77.), Gábor G., Csapó, Vituska N. (Hetényi, 88.) – Farkas A., Lizák P. (Fricsi). Edző: Takács Norbert
Nagymányok: Hübner – Ikladi, Sántha Á., Lengyel M. (Polgár M., 89.), Kató (Laczkó, 89.), Friedszám,  Kajtár V., Papp O., Illés Á. (Sebestyén J., 25.), Hideg, Dulcz. Edző: Borbély Sándor
Gyorsan vezetést szerzett a Nagymányok, a hazaiak Lizák Péter szépségdíjas góljával még első félidőben fordítottak. Szünet után egyéni hibáknak köszönhetően gyorsan leadta előnyét a vendéglátó a lendületesen futballozó látogatók ellen.
Gólszerző: Lizák P. (21., 43., az első 11-esből), illetve Dulcz (48., 49., 74.), Hideg (10.)
Jók: Lizák P., Gábor G., Csapó, illetve Dulcz Domos vezetésével az egész csapat dicsérhető. 

Bonyhád VLC–Dombóvári LK 0–4 (0–1)
Bonyhád, v.: Mihálovics (Prantner M., Hauck)
Bonyhád: Kiss H. – Jerabek (Fazekas N., 77.), Máté R., Farkas M. (Selyem, 77.) – Molnár M., Sásdi A., Virág R. (Keszler K., 77.), Bognár S., Sásdi B. – Bodó J. (Piczek, 77.), Pap R. Edző: Sárai György
Dombóvár: Karádi – Szakó, Dürvanger (Szalai Sz., 77.), Kierdorf, Illés I. – Nagy Á. (Kis D., 60.), Várai (Végh P., 87.), Kardos L., Sólyom B., Őszi (Borbély R., 80.) – Hovorka (Varga M., 82.). Játékos-edző: Kis Dániel
Az első félidőben a hazaiak elől hibáztak sokat, a másodikban pedig már hátul is, így a vendégek megérdemelten – de  talán túlzó gólkülönbséggel – vitték el a három.
Gólszerző: Őszi T. (7.), Nagy Á. (56.), Hovorka (76., 11-esből), Sólyom B. (85.)
Jók: Sólyom B., Hovorka, Őszi T., Nagy Á.

Fotó: Máté Réka

Kakasd SE–Dunaföldvári FC 4–1 (1–1)
Kakasd, v.: Berengyán (Petrovics, Szabó L.)
Kakasd: Zsiga K. – Werb (Grassy, 87.), Mayer, Temesi, Kapéter K. – Réti D., Török Á. – Márk A. (Sztehló, 70.), Hucker (Szilágyi V., 71.), Kósa (Mácsik M., 54.) – Adorján Á. (Csergő. 87.). Edző: Bózsó Gábor
Dunaföldvár: Weixl – Kun J., Horváth Bálint (Papp A., 72.), Prantner G., Horváth Balázs, Polgár Sz. (Miklós M., 87.), Zadravecz, Kovács M. (Berkes, 62.), Polgár F., Virág D., Czigler. Edző: Várai Sándor
Az első harminc perc a mezőnyben folyt a játék kevés helyzettel, majd egy váratlan vendég gól után még a szünet előtt büntetőből egalizáltak a hazaiak. A második félidőben találatok számában is kidomborodott a két csapat közti különbség.
Gólszerző: Adorján Á. (52., 57.), Kósa (36., 11-esből), Mácsik M. (90.), illetve Horváth Balázs (30.)
Jók: egész hazai csapat dicsérhető

Vármegye I: Bonyhád VLC–Dombóvári LK

Fotók: Máté Réka

 

 

