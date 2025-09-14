Elképesztő meccs: Bátaszéken volt minden, mint a búcsúban (galéria)

Vármegye I. osztály, 4. forduló

Bátaszék SE–Bonyhád VLC 6–2 (4–1)

Bátaszék, v.: Éreth (Debreceni, Nagy Z.)

Bátaszék: Hujbert – Bajusz K., Héhn F., Varjas B. (Nagy Zs., 85.), Balogh B. – Csapó (Bozsolik Á., 89.), Gábor G., Karaszi, Vituska N. (Hetényi, 89.) – Farkas A. (Ruff, 85.), Lizák P. (Fricsi, 84.). Edző: Takács Norbert

Bonyhád: Kiss H. – Jerabek (Schleinig M., 85.), Máté R., Farkas M. (Fazekas N., a szünetben) – Krausz Á. (Molnár M., a szünetben), Sásdi A., Virág R. (Piczek, 73.), Bognár S., Sásdi B. – Bodó J., Pap R. Edző: Sárai György

Normális keretek között, sportszerű mérkőzésen a hazaiak az első félidőben mezőnyfölényben játszottak, a vendégek a szünetben rendezték sorukat, de a végjáték ismét a Bátaszéké volt.

Gólszerző: Lizák P. (17., 31., 40., 82., a harmadik és negyedik 11-esből), Csapó A. (13.), Gábor G. (87.), illetve Máté R. (42., 73., mindkettő 11-esből)

Kiállítva: Sásdi B. (82.)

Jók: az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Máté R.

A bátaszéki Lizák Péter (kékben) négy gólt jegyzett a Bonyhád elleni vármegyei I. osztályú rangadón

Fotó: Mártonfai Dénes

Bölcskei SE–Kakasd SE 2–1 (1–0)

Bölcske, v.: Szappanyos (Álló, Prantner M.)

Bölcske: Nagy Z. – Jankó, Binder, Fenyősi (Laták, 83.), Hanol M. – Heisler, Buzás A. (Juhász D., 89.), Blatt – Szauer (Bognár B., 62.), Farsang P. (Horváth K., 62.), Szili I. (Kovács E., 62.). Edző: Nagy Lajos

Kakasd: Zsiga K. – Bús, Mayer N., Temesi, Mácsik M. (Grassy, 62.) – Réti D., Török Á. – Márk A. (Sztehló, 47.), Hucker, Kósa – Adorján Á. Edző: Bózsó Gábor

A félidőre nagyobb előnnyel is mehetett volna a házigazda, a kihagyott lehetőségek miatt viszont a végén mégis izgulnia kellett. A helyzetek alapján ennek ellenére megérdemelten tartotta otthon a három pontot az előző idény ezüstérmese ezen a küzdelmes mérkőzésen.

Gólszerző: Szauer (14.), Farsang P. (51.), illetve Adorján Á. (77.)

Jók: Jankó, Binder, Szauer, Farsang P., Heisler, illetve Adorján Á., Réti D., Zsiga K.

Dunaföldvári FC–Nagymányok-Majos 0–1 (0–1)

Dunaföldvár, v.: Czagány (Prantner M., Osztermajer)

Dunaföldvár: Weixl – Kun J., Horváth Bálint, Prantner G., Berkes, Horváth Balázs, Papp A. (Steigervald, 75.), Polgár Sz., Zadravecz, Virág D., Czigler. Edző: Kerekes Béla

Nagymányok-Majos: Nagymányok: Hübner – Lengyel M., Ikladi, Kató – Götz (Szemán), Kajtár V., Szabó D., Hideg – Papp O., Dulcz – Antal I. (Sebestyén J.). Edző: Borbély Sándor

A nehéz talajú pályához a vendégek tudtak jobban alkalmazkodni, akik előtt öt kapussal szembeni ziccerük adódott, de elég volt a helyzeteikből egyet értékesíteni a győzelemhez.

Gólszerző: Kató (26.)

Kiállítva: Berkes (64.)

Jók: Lengyel M., Ikladi, Dulcz, Szabó D.