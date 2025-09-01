Parázs meccset nyert a Tengelic, otthon bukott az MK-főtáblás Mórágy (galéria)

Mórágyi SE–Kisdorogi FC 1–2 (0–2)

Mórágy, v.: Varga G. (Prantner M., Kovács K.)

Mórágy: Mányák D. – Heberling, Fitos (Fürst, a szünetben), Rozgonyi, Berényi Sz. – Hadi, Kanalas, Löfli M. (Löfli D., a szünetben), Pozsár, Tóth B. – Tóth T. Játékos-edző: Löfli Dávid

Kisdorog: Miklós I. – Lajkó Zs., Kadosa (Schiller P., 43.), Horváth B., Schrenk – Reichert K., Varga B., Radó, Palkó Márk – Schiller A. (Koszter, 90+3.), Miklós R. (Farkas D., 85.). Edző: Palkó Máté

A szervezetten játszó vendégek megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Gólszerző: Tóth T. (61.), illetve Miklós R. (9.), Lajkó Zs. (22.)

Jók: Miklós István vezérlétével az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.

ASE Paks–Aparhanti SE 2–1 (1–0)

Paks, v.: Lengyel S. (Ömböli, Topánka)

ASE: Herman – Nikl Á., Borsi (Sorbán, 74.), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P. (Szász T., 77.), Blága, Samu G. (Péger D., 58.) – Nyúl P. (Oszadszky, 77.), Kern B., Rogács (Tímár, 58.). Edző: Szakács Viktor

Aparhant: Schanczenbacher Z. – Kovács M., Calka S., Jakab Z., Beszterczán (Nagy G., 82.) – Gyalog, Horváth K., Kajtár I., Móricz G. (Miklóssy, 70.), Petrás (Jakab R., 50.) – Boros K. Játékos-edző: Miklóssy Balázs

Az egész mérkőzés folyamán főlényben játszott a házigazda, ami labdabirtoklásban és kialakított helyzetekben is megmutatkozott. A kapu előtt azonban nem voltak elég élesek a paksiak, így izgalmas véghajrát láthattak a nézők.

Gólszerző: Samu G. (45.), Tímár (62.), illetve Móricz G. (60.)

Jók: Kern B., Blága, Lengyel A., Samu G., illetve Horváth K., Kajtár I., Calka S.