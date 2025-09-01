1 órája
Parázs meccset nyert a Tengelic, otthon bukott az MK-főtáblás Mórágy (galéria)
Tengelici sikerrel zárult a Tolna Vármegyei II. osztály nyitófordulója, míg a Kisdorog idegenben győzte le a Mol Magyar Kupa főtábláját megjárt mórágyiakat. Az előző idényben bronzérmet szerző ASE Paks is három ponttal kezdte a szezont.
Hétvégén a vármegye II-es bajnokság is elrajtolt, nem is akármilyen meccsekkel. Az előző idényben második helyen végzett Tengelic tizenegy sárga lapot hozó meccset nyert, de a bronzérmes ASE Paks is győzni tudott. A Magyar Kupa főtábláján szerepelt mórágyiak otthon kaptak ki a Kisdorogtól.
Tolna Vármegyei II. osztály, 1. forduló
Tengelici SE–Faddi SE 1–0 (1–0)
Tengelic, v.: Farkas R. (Osztermajer G., Horváth T.)
Tengelic: Steinbach G. – Lampek, Vadas, Kelemen Zs., Schwarcz K. – Cseh T., Kis T. (László L., 56.), Sárközi Á., Benizs (Borza P., 58.) – Erdélyi Zs. (Deli J., 90+4.), Bucher. Edző: Csicsó József
Fadd: Fehér L. – Gerendai G. (Szabó G., 60.), Ábrahám G., Kovács G., Hostyánszki A. (Szabó M., a szünetben) – Baros, Keszthelyi (Merkl M., 65.), Hostyánszki M., Szabó B., Lojek – Szentes (Fehér K., 65.). Edző: Szőcs Richárd
Jó iramú, parázs mérkőzésen még mindkét csapaton érezhető volt a szezon eleji forma. A hazaiak egy tizenegyesgóllal tartották otthon a három pontot.
Gólszerző: Erdélyi Zs. (26., 11-esből)
Jók: Steinbach G., Sárközi Á., Bucher, László L., illetve Ábrahám G., Lojek
Mórágyi SE–Kisdorogi FC 1–2 (0–2)
Mórágy, v.: Varga G. (Prantner M., Kovács K.)
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Fitos (Fürst, a szünetben), Rozgonyi, Berényi Sz. – Hadi, Kanalas, Löfli M. (Löfli D., a szünetben), Pozsár, Tóth B. – Tóth T. Játékos-edző: Löfli Dávid
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó Zs., Kadosa (Schiller P., 43.), Horváth B., Schrenk – Reichert K., Varga B., Radó, Palkó Márk – Schiller A. (Koszter, 90+3.), Miklós R. (Farkas D., 85.). Edző: Palkó Máté
A szervezetten játszó vendégek megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.
Gólszerző: Tóth T. (61.), illetve Miklós R. (9.), Lajkó Zs. (22.)
Jók: Miklós István vezérlétével az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.
ASE Paks–Aparhanti SE 2–1 (1–0)
Paks, v.: Lengyel S. (Ömböli, Topánka)
ASE: Herman – Nikl Á., Borsi (Sorbán, 74.), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P. (Szász T., 77.), Blága, Samu G. (Péger D., 58.) – Nyúl P. (Oszadszky, 77.), Kern B., Rogács (Tímár, 58.). Edző: Szakács Viktor
Aparhant: Schanczenbacher Z. – Kovács M., Calka S., Jakab Z., Beszterczán (Nagy G., 82.) – Gyalog, Horváth K., Kajtár I., Móricz G. (Miklóssy, 70.), Petrás (Jakab R., 50.) – Boros K. Játékos-edző: Miklóssy Balázs
Az egész mérkőzés folyamán főlényben játszott a házigazda, ami labdabirtoklásban és kialakított helyzetekben is megmutatkozott. A kapu előtt azonban nem voltak elég élesek a paksiak, így izgalmas véghajrát láthattak a nézők.
Gólszerző: Samu G. (45.), Tímár (62.), illetve Móricz G. (60.)
Jók: Kern B., Blága, Lengyel A., Samu G., illetve Horváth K., Kajtár I., Calka S.
Vármegye II: Tengelici SE–Faddi SEFotók: Molnár Gyula