Vármegye III: Teplán mesterhármasa is kevés volt; háromszor nyerte meg meccsét a Bölcske

Hiába szerzett mesterhármast Teplán Lőrinc a Magyarkeszi mezében, csapata végül pont nélkül távozott az előző idényben bronzérmet szerző Németkértől a vármegyei III. osztály hétvégi fordulójában. A Nagydorog és a Tamási is hat gólt szerezve győzött, de nyert a címvédő Pálfa és a Bölcske második csapata is Északon.

A Pálfa és a Bölcske II csapata is győzött a vármegyei III. osztály hétvégi körében

Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei III. osztály, Észak, 2. forduló

Nagydorog KSE–Györköny SE 6–1 (4–1)

Nagydorog, v.: Papp R. (Csovcsics, Lakatos Z.)

Gólszerző: Sáfrány (28., 68.), Subi J. (6.), Csikó G. (15.), Jenei (17.), Acsádi N. (48.), illetve Farkas P. (39.)

Kajdacsi SE–Bölcskei SE II 2–3 (1–1)

Kajdacs, v.: Horváth T. (Heitzmann, Czagány)

Gólszerző: Hencz (38.), Bogdán M. (52.), illetve Németh B. (4.), Bogdán Z. (47., öngól), Felker B. (71.)