Vármegye III-as foci

2 órája

A kettős kiállítás volt a sláger Északon, Csonka legyőzte Bödééket (galériával)

Nem aprózták el a gólokat hétvégén vármegyei III. osztály északi régiója, Györkönyben és Dunakömlődön öt, Németkéren hat, Iregszemcsén hét, Bölcskén nyolc találat született. Első és utolsó találkozót kettős kiállítás is színesítette, Csonka János pedig egyedül intézte el Böde Dániel csapatát.

németkéri se madocsa se vármegye iii osztály észak
A Németkér legyőzte a madocsaiakat a vármegye III Észak csoport rangadóján
Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei III, Észak, 3. forduló

Györköny SE–Magyarkeszi KSE 0–5 (0–1)
Györköny, v.: Papp Sz. (Berengyán, Topánka)
Gólszerző: Kapinya (20.), Seres D. (54.), Goman D. (67.), Péter K. (80.), Orosz M. (84., öngól)
Kiállítva: Pintér D. (43.), illetve Csuti K. (43.)

Dunakömlődi SE–Pálfai SE 0–5 (0–3)
Dunakömlőd, v.: Málinger (Weitner, Csobot L.)
Gólszerző: Szabó D. (33., 75.), Szabó Z. (15.), Orsós Gy. (45.), Rezicska R. (46.)

Iregszemcsei SE–Kajdacsi SE 7–0 (5–0)
Iregszemcse, v.: Szappanyos (Kiss J., Albert J.)
Gólszerző: Veszprémi (7., 11., 42.), Szabó B. (13.), Pálinkás K. (7.), Kőrösi (53., öngól), Török D. (55.)

Bölcskei SE II–Nagydorog KSE 4–4 (2–1)
Bölcske, v.: Kovács L. (Aradi Cs., Kovács M.)
Gólszerző: Horváth K. (32., 55.), Tarczal (8.), Szanyi (46.), illetve Sáfrány (64., 97.), Ruff B. (19.), Csikó G. (67.)
Kiállítva: Farsang J. (86.), illetve Taubl (86.)

Németkéri SE–Madocsa SE 4–2 (0–1)
Németkér, v.: Horváth T. (Tóth T., Farkas T.)
Gólszerző: Csonka J. (48., 58., 77., 91., utolsó 11-esből), illetve Böde I. (18.), Ádám D. (72.)

Vármegye III, Észak: Németkéri SE–Madocsai SE

Fotók: Molnár Gyula

 

