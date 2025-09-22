A kettős kiállítás volt a sláger Északon, Csonka legyőzte Bödééket (galériával)

Nem aprózták el a gólokat hétvégén vármegyei III. osztály északi régiója, Györkönyben és Dunakömlődön öt, Németkéren hat, Iregszemcsén hét, Bölcskén nyolc találat született. Első és utolsó találkozót kettős kiállítás is színesítette, Csonka János pedig egyedül intézte el Böde Dániel csapatát.

A Németkér legyőzte a madocsaiakat a vármegye III Észak csoport rangadóján

Fotó: Molnár Gyula

Györköny SE–Magyarkeszi KSE 0–5 (0–1)

Györköny, v.: Papp Sz. (Berengyán, Topánka)

Gólszerző: Kapinya (20.), Seres D. (54.), Goman D. (67.), Péter K. (80.), Orosz M. (84., öngól)

Kiállítva: Pintér D. (43.), illetve Csuti K. (43.)

Dunakömlődi SE–Pálfai SE 0–5 (0–3)

Dunakömlőd, v.: Málinger (Weitner, Csobot L.)

Gólszerző: Szabó D. (33., 75.), Szabó Z. (15.), Orsós Gy. (45.), Rezicska R. (46.)