Vármegyei I. osztály

2 órája

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt az első fordulóban

Címkék#Bátaszék SE#Kakasd SE#labdarúgás megyei I. osztály#forduló válogatottja

Kakasd SE–Bátaszék SE mérkőzést játszottak szerdán. Az összecsapást a vármegyei I osztály első fordulójából halasztották el.

Teol.hu

Az első fordulóból furcsa ok miatt elhalasztott és szerdán pótolt Kakasd SE–Bátaszék SE meccsel lett teljes a vármegyei I. osztály első fordulójának eredménysora. 

Megosztozott a pontokon a Kakasd és a Bátaszék csapata a vármegyei I osztályban pótolt mérkőzésen
Megosztozott a pontokon a Kakasd és a Bátaszék csapata a vármegyei I osztályban pótolt mérkőzésen
Fotó: Mártonfai Dénes

Innen került ki a forduló válogatottja

Vármegye I., 1. forduló

Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC 6–3 (3–2)
Bonyhád, v.: Czagány (Szabó P., Száraz Z.)
Gólszerző: Bodó J. (4., 5.), Molnár M. (30.), Farkas M. (68.), Bognár S. (71.), Virág R. (75.), illetve Zadravecz (13.), Horváth Balázs (39.), Polgár Sz. (60.)
Jók: Bodó J., Sásdi A., Jerabek, Virág R., illetve Zadravecz, Horváth Balázs, Virág D.
Dombóvári LK–Bölcskei SE 3–4 (1–3)
Dombóvár, v.: Bene R. (Horváth G., Ormai)
Gólszerző: Sólyom B. (50., 66.), Kardos L. (21.), illetve Farsang P. (26., 45.), Fenyősi (34.), Szili I. (77.)
Jók: Sólyom B., Kierdorf, Várai, Kardos L., illetve Fenyősi
Kakasd SE–Bátaszék SE 2–2 (1–1)
Kakasd, v.: Éreth (Lengyel S., Szabó L.)
Gólszerző: Kósa (29., 11-esből), Mácsik M. (70.), illetve Héhn F. (35.), Lizák P. (48.)
Jók: Werb, Mácsik, Mayer, Réti, illetve Héhn, Farkas A., Varjas, Zsók

 

 

 

