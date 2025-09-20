szeptember 20., szombat

Vármegye I-es foci

57 perce

Döntetlen a rangadón, őrzik veretlenségüket az éllovasok (galériával)

Címkék#megyei I. osztály#Nagymányoki SE#megyei I. osztályú focibajnokság#Bölcskei SE

Három győzelemmel várta a vármegyei I. osztály hétvégi rangadóját a Nagymányok-Majos és a Bölcske csapata is, az egymás elleni összecsapásukon azonban nem született gól, így mindketten elveszítették hibátlan mérlegüket, ugyanakkor megtartották veretlenségüket. A forduló másik szombati mérkőzésén a sereghajtó dunaföldváriak a félidei háromgólos hátrányból vissza tudtak kapaszkodni, de Farkas András vezérletével a Bátaszék otthon tartotta a pontokat.

Nem született gól a vármegyei I. osztály hétvégi rangadóján
Fotó: Máté Réka

Tolna Vármegyei I. osztály, 5. forduló

Nagymányok-Majos–Bölcskei SE 0–0
Nagymányok, v.: Lengyel S. (Málinger, Prantner M.)
Nagymányok-Majos: Hübner – Lengyel M., Ikladi, Friedszám – Götz (Laczkó Zs., 75.), Kajtár V., Kató (Szemán, 61.), Antal I. (Sebestyén J., 75.) – Dulcz, Papp O. – Illés Á. (Sántha Á., 90.). Edző: Borbély Sándor
Bölcske: Nagy Sz. – Jankó, Binder, Fenyősi, Hanol – Heisler, Blatt (Kovács E., 63.), Bognár B., Buzás A. (Juhász D., 89.) – Szauer (Horváth K., 63.), Szili I. (Laták, 89.). Edző: Nagy Lajos

Bátaszék SE–Dunaföldvári FC 5–2 (3–0)
Bátaszék, v.: Bege (Álló, Száraz Z.)
Bátaszék: Péter J. – Bajusz K., Máté N. (Zsók J., 59.), Héhn F., Varjas B. (Fricsi, 79.) – Karaszi (Nagy Zs., 85.), Gábor G., Csapó, Vituska N. (Ruff, 78.) – Farkas A., Lizák P. (Bozsolik, 85.). Edző: Takács Norbert
Dunaföldvár: Weixl – Kun J., Horváth Bálint, Czigler, Virág D., Kovács M., Zadravecz, Prantner G., Papp A., Polgár Sz., Horváth Balász. Edző: Kerekes Béla
Gólszerző: Farkas A. (2., 37., 89.), Vituska N. (7.), Héhn F. (80.), illetve Prantner G. (49.), Kovács M. (58.)

A Kakasd SE–Dombóvári LK mérkőzést vasárnap 16 órakor rendezik, a Bonyhád VLC a fordulóban szabadnapos.

Vármegyei I.: Nagymányok-Majos–Bölcskei SE

Fotók: Máté Réka

 

 

