2 órája
Az edző csereként beállva duplázott, majd kiállíttatta magát (galériával)
A Dombóvári LK pontot mentett, a Kakasd győzelmet jelentő gólt szerzett az utolsó percekben a Tolna Vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában, ahol a Bölcske félidei hátrányát ledolgozva győzte le a dunaföldváriakat.
Történésekből nem volt hiány a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában. A Bölcske félidei hátrányát ledolgozva verte a fiatal dunaföldváriakat, míg az újonc Dombóvári LK-nak játékos-edzője mentett pontot a hajrában. Kis Dánielt gólöröme után, második sárga lappal ki is állíttatta magát, ahogy a bonyhádi Máté Róbertnek is idő előtt kellett lejönnie a pályáról. Csapata emberhátrányban a ráadásban veszítette el a Kakasd elleni hazai rangadót, a látogató egy héten belül harmadik bajnokiját játszotta.
Tolna Vármegyei I. osztály, 6. forduló
Bölcskei SE–Dunaföldvári FC 4–2 (1–2)
Bölcske, v.: Farkas R. (Huszár, Kiss G.)
Bölcske: Nagy Sz. (Varga M., a szünetben) – Jankó, Fenyősi, Binder, Hanol M. – Heisler, Kovács E., Buzás A. (Laták, 85.) – Horváth K. (Blatt, a szünetben), Szauer (Kövesdi R., 85.), Szili I. (Juhász D., 85.). Edző: Nagy Lajos
Dunaföldvár: Weixl – Polgár Sz., Polgár F., Virág D. (Berkes B., 70.) – Czigler, Kun J., Prantner G. (Kovács M., 79.), Horváth Balázs, Horváth Bálint – Zadravecz (Papp A., 83.), Makó N. Edző: Kerekes Béla
Két kontra után az első félidő derekán megfordította a mérkőzés állását a fiatalokból felálló Dunaföldvár, amely a kiállításig megnehezítette a hazaiak dolgát, akik emberelőnyben felőrölték a vendégeket.
Gólszerző: Hanol M. (15., 80.), Heisler (56.), Szili I. (73.), illetve Zadravecz (21., 26.)
Kiállítva: Makó N. (65.)
Jók: Hanol M., Heisler, Szili I., Buzás A., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.
Fordulatokat hozott a furcsa körülmény miatt elmaradt, majd pótolt bajnoki
Dombóvári LK–Nagymányok-Majos 2–2 (0–2)
Dombóvár, v.: Mihálovics (Álló, Osztermájer)
Dombóvár: Karádi – Szakó, Várai, Kierdorf, Illés I. – Dürvanger, Kardos L., Végh P. (Őszi, 62.), Sólyom B., Nagy Á. – Hovorka (Kis D., 57.). Játékos-edző: Kis Dániel
Nagymányok: Kocsis Cs. – Lengyel M., Bogos B., Friedszám – Kovács L., Kajtár V., Kató, Antal I. (Szemán, 85.) – Papp O., Dulcz – Illés Á. (Sántha Á., 81.). Edző: Borbély Sándor
A hazaiak egy félidőt adtak ellenfelüknek, akik előtt ebben az időszakban féltucat helyzet adódott. Szünet után a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a DLK akaratban, erőnlétben és játékban is föléjük nőtt.
Gólszerző: Kis D. (86., 90.), illetve Papp O. (17.), Illés Á. (30.)
Kiállítva: Kis D. (90.)
Jók: Kierdorf, Várai, illetve az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.
Vármegyei I.: Bonyhád VLC–Kakasd SEFotók: Máté Réka
Bonyhád VLC–Kakasd SE 3–4 (2–2)
Bonyhád, v.: Stefánovits (Csovcsics, Horváth B.)
Bonyhád: Schleinig – Jerabek, Bognár S., Máté R., Farkas M. (Keszler K., 91.) – Biszak, Sásdi A., Krausz Á. (Tóth G., 38.), Virág R. (Fábián B., 94.) – Bodó J. (Piczek, 94.), Pap R. Edző: Sárai György
Kakasd: Siklósi – Bús, Mayer N. (Grassy, 71.), Temesi (Szilágyi V., 82.), Sztehló (Róczó, a szünetben) – Kósa, Török Á., Mácsik M. (Kófiás, 66.), Hucker (Werb, a szünetben), Kapéter K. – Adorján Á. Edző: Bózsó Gábor
A játék képe alapján a Bonyhádé volt az első félidő, mégis a kakasdiak vezettek kétszer is. A szünet után fordítottak a hazaiak, de a mérkőzés nem tudták eldönteni egy negyedik találattal. Az emberelőnyben játszó látogató a hajrában szerzett gólokkal elvitte a pontokat.
Gólszerző: Pap R. (27.), Máté R. (44., 11-esből), Bodó (64.), illetve Kósa (37., 88., 92., az utolsó 11-esből), Mácsik M. (34.)
Kiállítva: Máté R. (59.)
Jók: Bodó J., Pap R., Sásdi A., illetve Kósa, Temesi, Bús