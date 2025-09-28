szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ráadásban nyert a Kakasd

2 órája

Az edző csereként beállva duplázott, majd kiállíttatta magát (galériával)

Címkék#megyei I. osztály#Kakasd SE#megyei I. osztályú focibajnokság#Bonyhád VLC

A Dombóvári LK pontot mentett, a Kakasd győzelmet jelentő gólt szerzett az utolsó percekben a Tolna Vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában, ahol a Bölcske félidei hátrányát ledolgozva győzte le a dunaföldváriakat.

Történésekből nem volt hiány a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában. A Bölcske félidei hátrányát ledolgozva verte a fiatal dunaföldváriakat, míg az újonc Dombóvári LK-nak játékos-edzője mentett pontot a hajrában. Kis Dánielt gólöröme után, második sárga lappal ki is állíttatta magát, ahogy a bonyhádi Máté Róbertnek is idő előtt kellett lejönnie a pályáról. Csapata emberhátrányban a ráadásban veszítette el a Kakasd elleni hazai rangadót, a látogató egy héten belül harmadik bajnokiját játszotta.

bonyhád vlc máté róbert kakasd se vármegyei i. osztály
Dráma, kiállítás és büntetők is voltak a Bonyhád–Kakasd vármegyei I. osztályú bajnoki rangadón
Fotó: Máté Réka

Tolna Vármegyei I. osztály, 6. forduló

Bölcskei SE–Dunaföldvári FC 4–2 (1–2)
Bölcske, v.: Farkas R. (Huszár, Kiss G.)
Bölcske: Nagy Sz. (Varga M., a szünetben) – Jankó, Fenyősi, Binder, Hanol M. – Heisler, Kovács E., Buzás A. (Laták, 85.) – Horváth K. (Blatt, a szünetben), Szauer (Kövesdi R., 85.), Szili I. (Juhász D., 85.). Edző: Nagy Lajos
Dunaföldvár: Weixl – Polgár Sz., Polgár F., Virág D. (Berkes B., 70.) – Czigler, Kun J., Prantner G. (Kovács M., 79.), Horváth Balázs, Horváth Bálint – Zadravecz (Papp A., 83.), Makó N. Edző: Kerekes Béla
Két kontra után az első félidő derekán megfordította a mérkőzés állását a fiatalokból felálló Dunaföldvár, amely a kiállításig megnehezítette a hazaiak dolgát, akik emberelőnyben felőrölték a vendégeket.
Gólszerző: Hanol M. (15., 80.), Heisler (56.), Szili I. (73.), illetve Zadravecz (21., 26.)
Kiállítva: Makó N. (65.)
Jók: Hanol M., Heisler, Szili I., Buzás A., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.

Dombóvári LK–Nagymányok-Majos 2–2 (0–2)
Dombóvár, v.: Mihálovics (Álló, Osztermájer)
Dombóvár: Karádi – Szakó, Várai, Kierdorf, Illés I. – Dürvanger, Kardos L., Végh P. (Őszi, 62.), Sólyom B., Nagy Á. – Hovorka (Kis D., 57.). Játékos-edző: Kis Dániel
Nagymányok: Kocsis Cs. – Lengyel M., Bogos B., Friedszám – Kovács L., Kajtár V., Kató, Antal I. (Szemán, 85.) – Papp O., Dulcz – Illés Á. (Sántha Á., 81.). Edző: Borbély Sándor
A hazaiak egy félidőt adtak ellenfelüknek, akik előtt ebben az időszakban féltucat helyzet adódott. Szünet után a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a DLK akaratban, erőnlétben és játékban is föléjük nőtt.
Gólszerző: Kis D. (86., 90.), illetve Papp O. (17.), Illés Á. (30.)
Kiállítva: Kis D. (90.)
Jók: Kierdorf, Várai, illetve az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.

Vármegyei I.: Bonyhád VLC–Kakasd SE

Fotók: Máté Réka

Bonyhád VLC–Kakasd SE 3–4 (2–2)
Bonyhád, v.: Stefánovits (Csovcsics, Horváth B.)
Bonyhád: Schleinig – Jerabek, Bognár S., Máté R., Farkas M. (Keszler K., 91.) – Biszak, Sásdi A., Krausz Á. (Tóth G., 38.), Virág R. (Fábián B., 94.) – Bodó J. (Piczek, 94.), Pap R. Edző: Sárai György
Kakasd: Siklósi – Bús, Mayer N. (Grassy, 71.), Temesi (Szilágyi V., 82.), Sztehló (Róczó, a szünetben) – Kósa, Török Á., Mácsik M. (Kófiás, 66.), Hucker (Werb, a szünetben), Kapéter K. – Adorján Á. Edző: Bózsó Gábor
A játék képe alapján a Bonyhádé volt az első félidő, mégis a kakasdiak vezettek kétszer is. A szünet után fordítottak a hazaiak, de a mérkőzés nem tudták eldönteni egy negyedik találattal. Az emberelőnyben játszó látogató a hajrában szerzett gólokkal elvitte a pontokat.
Gólszerző: Pap R. (27.), Máté R. (44., 11-esből), Bodó (64.), illetve Kósa (37., 88., 92., az utolsó 11-esből), Mácsik M. (34.)
Kiállítva: Máté R. (59.)
Jók: Bodó J., Pap R., Sásdi A., illetve Kósa, Temesi, Bús

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu