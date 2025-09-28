Az edző csereként beállva duplázott, majd kiállíttatta magát (galériával)

Történésekből nem volt hiány a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában. A Bölcske félidei hátrányát ledolgozva verte a fiatal dunaföldváriakat, míg az újonc Dombóvári LK-nak játékos-edzője mentett pontot a hajrában. Kis Dánielt gólöröme után, második sárga lappal ki is állíttatta magát, ahogy a bonyhádi Máté Róbertnek is idő előtt kellett lejönnie a pályáról. Csapata emberhátrányban a ráadásban veszítette el a Kakasd elleni hazai rangadót, a látogató egy héten belül harmadik bajnokiját játszotta.

Dráma, kiállítás és büntetők is voltak a Bonyhád–Kakasd vármegyei I. osztályú bajnoki rangadón

Fotó: Máté Réka

Bölcskei SE–Dunaföldvári FC 4–2 (1–2)

Bölcske, v.: Farkas R. (Huszár, Kiss G.)

Bölcske: Nagy Sz. (Varga M., a szünetben) – Jankó, Fenyősi, Binder, Hanol M. – Heisler, Kovács E., Buzás A. (Laták, 85.) – Horváth K. (Blatt, a szünetben), Szauer (Kövesdi R., 85.), Szili I. (Juhász D., 85.). Edző: Nagy Lajos

Dunaföldvár: Weixl – Polgár Sz., Polgár F., Virág D. (Berkes B., 70.) – Czigler, Kun J., Prantner G. (Kovács M., 79.), Horváth Balázs, Horváth Bálint – Zadravecz (Papp A., 83.), Makó N. Edző: Kerekes Béla

Két kontra után az első félidő derekán megfordította a mérkőzés állását a fiatalokból felálló Dunaföldvár, amely a kiállításig megnehezítette a hazaiak dolgát, akik emberelőnyben felőrölték a vendégeket.

Gólszerző: Hanol M. (15., 80.), Heisler (56.), Szili I. (73.), illetve Zadravecz (21., 26.)

Kiállítva: Makó N. (65.)

Jók: Hanol M., Heisler, Szili I., Buzás A., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.