szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II-es foci

1 órája

A Tengelic és a Mórágy is nagy zakót mért vendégeire (galéria)

Címkék#Tengelici SE#megyei II. osztály#Aparhant

A Kisdorogi FC harmadik bajnokiját is megnyerte, míg a Tengelici SE öt, a Mórágyi SE hat gólt szerzett odahaza. A Vármegyei II. osztály hétvégi eredményei.

Munkatársunktól

Vármegyei II. osztály, 3. forduló

tengelici se aparhanti se vármegyei ii. osztály
A tengelici Erdélyi Zsolt háromszor vette be az aparhanti kaput a vármegyei II. osztályban
Fotó: Molnár Gyula

Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 0–3 (0–1)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Farkas R. (Ömböli, Kovács K.)
Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Fenyvesi, Bajkai, Zsidi – Lovász L. (Győrfi Á., 76.), Kiss N., Buzás T., Győrfi D. (Illés B., a szünetben) – Csobot P. (Biró D., 71.), Bece. Megbízott edző: Rafai Márk
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó (Modok, 71.), Kadosa, Horváth B., Schrenk – Reichert K., Varga B., Palkó Márk (Farkas D., 77.), Radó (Miklós R., 52.) – Schiller A. (Beremenszki, 84.), Mészáros M. Edző: Palkó Máté
A második félidő elején benne volt a mérkőzésbe a hazaiak egyenlítése, de a vendégek az egyéni hibákat kihasználva megérdemelten vitték el a pontokat.
Gólszerző: Mészáros M. (31., 70.), Schiller A. (74.)
Jók: Zsidi, Fenyvesi, illetve Mészáros M., Varga B., Schiller A., Reichert K.

Tengelici SE–Aparhanti SE 5–0 (2–0)
Tengelic, v.: Álló (Mihálovics, Petrovics)
Tengelic: Steinbach G. – Lampek, László L., Kelemen Zs. (Vadas Balázs, 70.), Deli J. (Schwarcz K., 60.) – Cseh T., Kis T. (Koller B., 62.), Borza (Kovács R., 70.), Benizs – Bucher, Erdélyi Zs. Edző: Csicsó József
Aparhant: Pakurár – Kovács M., Calka S. (Petrás, 65.), Müller M., Jakab R. (Rippert, 38.) – Nagy G. (Péter Á., a szünetben), Horváth K., Kajtár I., Móricz G., Pál I. – Boros K. (Szűcs Zs., 70.). Edző: Miklóssy Balázs
A hazai csapat negyedóra után magához ragadta a kezdeményezést és rengeteg helyzetet kidolgozva megérdemelten nyert.
Gólszerző: Erdélyi Zs. (20., 45., 46.), Benizs (69.), Vadas Balázs (87.)
Jók: az egész hazai csapat dicsérhető.

Mórágyi SE–ASE Paks 6–1 (3–1)
Mórágy, v.: Szabó P. (Hauck, Kiss G.)
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Fitos, Rozgonyi, Kanalas – Hadi, Löfli M. (Kovács K., a szünetben), Pozsár (Bene, 51.), Fürst – Tóth T., Acsádi D. (Mezei, 63.). Edző: Löfli Dávid
ASE: Herman – Nickl Á., Borsi (Sorbán, 24.), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P., Blága, Tímár (Szász T., 69.) – Nyúl P. (Samu G., 55.), Kern B. (Oszadszky, 69.), Péger D. (Rogács, 55.). Edző: Szakács Viktor
A helyzeteket jól kihasználó hazaiak a mezőnyben kulturáltan játszó vendégekkel szemben ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
Gólszerző: Hadi (17., 28.), Fürst (49., 90.), Tóth T. (9.), Kovács K. (77.), illetve Lengyel A. (43.)
Jók: Tóth T., Rozgonyi, Fürst, Acsádi D., illetve dicsérhető az egész vendégcsapat.

Vármegye II: Tengelici SE–Aparhanti SE

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu