A Tengelic és a Mórágy is nagy zakót mért vendégeire (galéria)

A tengelici Erdélyi Zsolt háromszor vette be az aparhanti kaput a vármegyei II. osztályban

Fotó: Molnár Gyula

Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 0–3 (0–1)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Farkas R. (Ömböli, Kovács K.)

Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Fenyvesi, Bajkai, Zsidi – Lovász L. (Győrfi Á., 76.), Kiss N., Buzás T., Győrfi D. (Illés B., a szünetben) – Csobot P. (Biró D., 71.), Bece. Megbízott edző: Rafai Márk

Kisdorog: Miklós I. – Lajkó (Modok, 71.), Kadosa, Horváth B., Schrenk – Reichert K., Varga B., Palkó Márk (Farkas D., 77.), Radó (Miklós R., 52.) – Schiller A. (Beremenszki, 84.), Mészáros M. Edző: Palkó Máté

A második félidő elején benne volt a mérkőzésbe a hazaiak egyenlítése, de a vendégek az egyéni hibákat kihasználva megérdemelten vitték el a pontokat.

Gólszerző: Mészáros M. (31., 70.), Schiller A. (74.)

Jók: Zsidi, Fenyvesi, illetve Mészáros M., Varga B., Schiller A., Reichert K.