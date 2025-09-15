57 perce
A Tengelic és a Mórágy is nagy zakót mért vendégeire (galéria)
A Kisdorogi FC harmadik bajnokiját is megnyerte, míg a Tengelici SE öt, a Mórágyi SE hat gólt szerzett odahaza. A Vármegyei II. osztály hétvégi eredményei.
Vármegyei II. osztály, 3. forduló
Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 0–3 (0–1)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Farkas R. (Ömböli, Kovács K.)
Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Fenyvesi, Bajkai, Zsidi – Lovász L. (Győrfi Á., 76.), Kiss N., Buzás T., Győrfi D. (Illés B., a szünetben) – Csobot P. (Biró D., 71.), Bece. Megbízott edző: Rafai Márk
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó (Modok, 71.), Kadosa, Horváth B., Schrenk – Reichert K., Varga B., Palkó Márk (Farkas D., 77.), Radó (Miklós R., 52.) – Schiller A. (Beremenszki, 84.), Mészáros M. Edző: Palkó Máté
A második félidő elején benne volt a mérkőzésbe a hazaiak egyenlítése, de a vendégek az egyéni hibákat kihasználva megérdemelten vitték el a pontokat.
Gólszerző: Mészáros M. (31., 70.), Schiller A. (74.)
Jók: Zsidi, Fenyvesi, illetve Mészáros M., Varga B., Schiller A., Reichert K.
Tengelici SE–Aparhanti SE 5–0 (2–0)
Tengelic, v.: Álló (Mihálovics, Petrovics)
Tengelic: Steinbach G. – Lampek, László L., Kelemen Zs. (Vadas Balázs, 70.), Deli J. (Schwarcz K., 60.) – Cseh T., Kis T. (Koller B., 62.), Borza (Kovács R., 70.), Benizs – Bucher, Erdélyi Zs. Edző: Csicsó József
Aparhant: Pakurár – Kovács M., Calka S. (Petrás, 65.), Müller M., Jakab R. (Rippert, 38.) – Nagy G. (Péter Á., a szünetben), Horváth K., Kajtár I., Móricz G., Pál I. – Boros K. (Szűcs Zs., 70.). Edző: Miklóssy Balázs
A hazai csapat negyedóra után magához ragadta a kezdeményezést és rengeteg helyzetet kidolgozva megérdemelten nyert.
Gólszerző: Erdélyi Zs. (20., 45., 46.), Benizs (69.), Vadas Balázs (87.)
Jók: az egész hazai csapat dicsérhető.
Mórágyi SE–ASE Paks 6–1 (3–1)
Mórágy, v.: Szabó P. (Hauck, Kiss G.)
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Fitos, Rozgonyi, Kanalas – Hadi, Löfli M. (Kovács K., a szünetben), Pozsár (Bene, 51.), Fürst – Tóth T., Acsádi D. (Mezei, 63.). Edző: Löfli Dávid
ASE: Herman – Nickl Á., Borsi (Sorbán, 24.), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P., Blága, Tímár (Szász T., 69.) – Nyúl P. (Samu G., 55.), Kern B. (Oszadszky, 69.), Péger D. (Rogács, 55.). Edző: Szakács Viktor
A helyzeteket jól kihasználó hazaiak a mezőnyben kulturáltan játszó vendégekkel szemben ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
Gólszerző: Hadi (17., 28.), Fürst (49., 90.), Tóth T. (9.), Kovács K. (77.), illetve Lengyel A. (43.)
Jók: Tóth T., Rozgonyi, Fürst, Acsádi D., illetve dicsérhető az egész vendégcsapat.
Vármegye II: Tengelici SE–Aparhanti SEFotók: Molnár Gyula