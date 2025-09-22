Döntetlen az érmesek meccsén, nincsen már veretlen csapat a ligában (galéria)

Az előző idényben második helyen végzett Tengelic döntetlent játszott a bronzérmes ASE Paks otthonában, a Kisdorog pedig otthon maradt alul a Faddal szemben, így már nincsen veretlen csapat a vármegyei II-es bajnokságban. A nyeretlen gárdák meccsét az aparhantiak nyerték otthon a Bonyhád-Börzsöny ellen.

Nem bírt egymással a Paks és a Tengelic a vármegyei II-es rangadón

Fotó: Molnár Gyula

ASE Paks–Tengelici SE 1–1 (1–0)

Paks, v.: Czagány (Szabó L., Zászlósi)

ASE: Krizák – Nickl Á., Lengyel A., Péger D. (Nikl P., 89.) – Tímár, Farkas P., Blága, Samu G. – Nyúl P. (Szász T., 66.), Kern B. (Sorbán, 78.), Rogács. Edző: Szakács Viktor

Tengelic: Steinbach G. – Lampek (Kis T., 55.), Vadas B., Kelemen Zs., Schwarcz K. – Cseh T., László L. (Sárközi Á., 24.), Koller B. (Koller P., 71.), Bucher – Borza, Erdélyi Zs. Edző: Csicsó József

A mérkőzést nem jellemezte magas színvonal, egyik csapat sem úgy játszott, ahogy arra valójában képes. A hőség miatt nem volt nagy iram, de a Tengelic próbálta irányítani a mérkőzést, ami labdabirtoklásban is megmutatkozott. Az ASE ellentámadásokból próbált veszélyt teremteni, ami így izgalmassá tette a párharcot.

Gólszerző: Rogács (20.), illetve Sárközi Á. (60.)

Jók: Krizák, Nickl Á., Péger D., Rogács, illetve Sárközi Á., Koller B., Borza