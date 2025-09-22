szeptember 22., hétfő

Móric névnap

31°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II-es foci

3 órája

Döntetlen az érmesek meccsén, nincsen már veretlen csapat a ligában (galéria)

Címkék#Tengelici SE#megyei II. osztály#ASE Paks

Munkatársunktól

Az előző idényben második helyen végzett Tengelic döntetlent játszott a bronzérmes ASE Paks otthonában, a Kisdorog pedig otthon maradt alul a Faddal szemben, így már nincsen veretlen csapat a vármegyei II-es bajnokságban. A nyeretlen gárdák meccsét az aparhantiak nyerték otthon a Bonyhád-Börzsöny ellen.

ase paks tengelici se vármegyei ii
Nem bírt egymással a Paks és a Tengelic a vármegyei II-es rangadón
Fotó: Molnár Gyula

Tolna Vármegyei II. osztály, 4. forduló

ASE Paks–Tengelici SE 1–1 (1–0)
Paks, v.: Czagány (Szabó L., Zászlósi)
ASE: Krizák – Nickl Á., Lengyel A., Péger D. (Nikl P., 89.) – Tímár, Farkas P., Blága, Samu G. – Nyúl P. (Szász T., 66.), Kern B. (Sorbán, 78.), Rogács. Edző: Szakács Viktor
Tengelic: Steinbach G. – Lampek (Kis T., 55.), Vadas B., Kelemen Zs., Schwarcz K. – Cseh T., László L. (Sárközi Á., 24.), Koller B. (Koller P., 71.), Bucher – Borza, Erdélyi Zs. Edző: Csicsó József
A mérkőzést nem jellemezte magas színvonal, egyik csapat sem úgy játszott, ahogy arra valójában képes. A hőség miatt nem volt nagy iram, de a Tengelic próbálta irányítani a mérkőzést, ami labdabirtoklásban is megmutatkozott. Az ASE ellentámadásokból próbált veszélyt teremteni, ami így izgalmassá tette a párharcot.
Gólszerző: Rogács (20.), illetve Sárközi Á. (60.)
Jók: Krizák, Nickl Á., Péger D., Rogács, illetve Sárközi Á., Koller B., Borza

Aparhanti SE–Bonyhád-Börzsöny SE 2–0 (0–0)
Aparhant, v.: Petrovics (Heitzmann, Szabó L.)
Aparhant: Szabó D. – Müller M., Calka S., Jakab Z. (Beszterczán, a szünetben), Péter Á. (Jakab R., 55.) – Horváth K., Kajtár I., Móricz G. (Miklóssy B., a szünetben), Pál I. – Árpa, Boros K. Játékos-edző: Miklóssy Balázs
Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Fenyvesi, Bajkai, Zsidi – Sebestyén T., Nagy P. (Győrfi Á., 42., Lovász L., 71.), Buzás T., Illés B. (Biró D., 65.) – Csobot P., Bece. Megbízott edző: Csobot Zoltán
Két azonos erőből álló csapat találkozóján a második félidőben a hazaiak játékban felülkerekedtek ellenfelükön, otthon tartva a pontokat.
Gólszerző: Boros K. (59.), Miklóssy B. (91.)
Jók: Szabó Dániel vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető

Kisdorogi FC–Faddi SE 0–2 (0–1)
Kisdorog, v.: Czagány (Debreceni K., Prantner M.)
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó Zs., Kadosa, Horváth B., Schrenk (Modok, 72.) – Reichert K. (Farkas D., 72.), Varga B., Palkó Márk, Radó (Miklós R., 54.) – Schiller A., Mészáros M. Edző: Palkó Máté
Fadd: Fehér L. – Dudoma K., Ábrahám G., Kovács G., Hostyánszki A. – Borda G., Baros, Szabó G. (Orsós M., 62.), Szabó M. (Borda B., 85.), Lojek (Fehér K., 74.) – Szentes (Gerendai G., 80.). Edző: Szőcs Richárd
Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt vendéggyőzelem született.
Gólszerző: Baros (40.), Schrenk (66., öngól)
Jók: Varga B., Lajkó Zs., Horváth B., illetve Fehér L. vezérletével az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.

Vármegye II: ASE Paks–Tengelici SE

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu