Döntetlen az érmesek meccsén, nincsen már veretlen csapat a ligában (galéria)
Az előző idényben második helyen végzett Tengelic döntetlent játszott a bronzérmes ASE Paks otthonában, a Kisdorog pedig otthon maradt alul a Faddal szemben, így már nincsen veretlen csapat a vármegyei II-es bajnokságban. A nyeretlen gárdák meccsét az aparhantiak nyerték otthon a Bonyhád-Börzsöny ellen.
Tolna Vármegyei II. osztály, 4. forduló
ASE Paks–Tengelici SE 1–1 (1–0)
Paks, v.: Czagány (Szabó L., Zászlósi)
ASE: Krizák – Nickl Á., Lengyel A., Péger D. (Nikl P., 89.) – Tímár, Farkas P., Blága, Samu G. – Nyúl P. (Szász T., 66.), Kern B. (Sorbán, 78.), Rogács. Edző: Szakács Viktor
Tengelic: Steinbach G. – Lampek (Kis T., 55.), Vadas B., Kelemen Zs., Schwarcz K. – Cseh T., László L. (Sárközi Á., 24.), Koller B. (Koller P., 71.), Bucher – Borza, Erdélyi Zs. Edző: Csicsó József
A mérkőzést nem jellemezte magas színvonal, egyik csapat sem úgy játszott, ahogy arra valójában képes. A hőség miatt nem volt nagy iram, de a Tengelic próbálta irányítani a mérkőzést, ami labdabirtoklásban is megmutatkozott. Az ASE ellentámadásokból próbált veszélyt teremteni, ami így izgalmassá tette a párharcot.
Gólszerző: Rogács (20.), illetve Sárközi Á. (60.)
Jók: Krizák, Nickl Á., Péger D., Rogács, illetve Sárközi Á., Koller B., Borza
Aparhanti SE–Bonyhád-Börzsöny SE 2–0 (0–0)
Aparhant, v.: Petrovics (Heitzmann, Szabó L.)
Aparhant: Szabó D. – Müller M., Calka S., Jakab Z. (Beszterczán, a szünetben), Péter Á. (Jakab R., 55.) – Horváth K., Kajtár I., Móricz G. (Miklóssy B., a szünetben), Pál I. – Árpa, Boros K. Játékos-edző: Miklóssy Balázs
Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Fenyvesi, Bajkai, Zsidi – Sebestyén T., Nagy P. (Győrfi Á., 42., Lovász L., 71.), Buzás T., Illés B. (Biró D., 65.) – Csobot P., Bece. Megbízott edző: Csobot Zoltán
Két azonos erőből álló csapat találkozóján a második félidőben a hazaiak játékban felülkerekedtek ellenfelükön, otthon tartva a pontokat.
Gólszerző: Boros K. (59.), Miklóssy B. (91.)
Jók: Szabó Dániel vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető
Kisdorogi FC–Faddi SE 0–2 (0–1)
Kisdorog, v.: Czagány (Debreceni K., Prantner M.)
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó Zs., Kadosa, Horváth B., Schrenk (Modok, 72.) – Reichert K. (Farkas D., 72.), Varga B., Palkó Márk, Radó (Miklós R., 54.) – Schiller A., Mészáros M. Edző: Palkó Máté
Fadd: Fehér L. – Dudoma K., Ábrahám G., Kovács G., Hostyánszki A. – Borda G., Baros, Szabó G. (Orsós M., 62.), Szabó M. (Borda B., 85.), Lojek (Fehér K., 74.) – Szentes (Gerendai G., 80.). Edző: Szőcs Richárd
Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt vendéggyőzelem született.
Gólszerző: Baros (40.), Schrenk (66., öngól)
Jók: Varga B., Lajkó Zs., Horváth B., illetve Fehér L. vezérletével az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.
Vármegye II: ASE Paks–Tengelici SEFotók: Molnár Gyula