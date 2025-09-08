szeptember 8., hétfő

Vármegye II-es foci

12 órája

Bajnokesélyest vert és élre állt a Kisdorog, elkapta a fonalat a Fadd (galéria)

Címkék#megyei II. osztály#Faddi SE#Bonyhád-Börzsöny SE

Munkatársunktól

Magabiztosan győztek Aparhanton a mórágyiak, míg a Fadd otthon tartotta a három pontot a bonyhád-börzsönyiek ellen a vármegyei II. osztály második fordulójában, amelyben a Kisdorog nagy skalpot gyűjtve múlta felül a tengelicieket.

faddi se bonyhád-börzsöny se vármegyei ii. osztály
Pont nélkül távozott Faddról a bonyhád-börzsönyi csapat a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában
Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei II. osztály, 2. forduló

Faddi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–0 (1–0)
Fadd, v.: Éreth (Nagy Z., Hauck)
Fadd: Fehér L. – Gerendai G., Ábrahám G. (Fehér K., 59.), Kovács G., Dudoma K. – Szabó M., Baros, Keszthelyi (Orsós M., 70.), Borda G., Szabó B. (Borda B., 70.) – Lojek (Szabó G., 70.). Edző: Szőcs Richárd
Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Fenyvesi, Bajkai (Tóth R., 54.), Zsidi – Lovász L. (Biró D., 70.), Kiss N., Törő M., Buzás T., Győrfi D. (Illés B., 76.) – Bece (Győrfi Á., 76.). Edző: Szász Dávid
Az első perctől irányította a mérkőzést a hazai csapat, szinte végig egy kapuztak, de a gólszerzéssel ismét hadilábon álltak. Erőnlétben a faddiak ellenfelük fölé nőttek, így megérdemelten tartották otthon a pontokat.
Gólszerző: Keszthelyi (10.), Szabó G. (72.), Orsós M. (89.)
Jók: Ábrahám G., Kovács G., Borda G., illetve Gungl, Bece.

Aparhanti SE–Mórágyi SE 1–3 (0–1)
Aparhant, v.: Farkas R. (Tálas Z., Nagy Z.)
Aparhant: Szabó D. – Kovács M., Calka S., Jakab Z. (Nagy G., 81.), Müller M. – Gyalog, Horváth K., Kajtár I., Jakab R. (Péter Á., 59.), Petrás (Móricz G., a szünetben) – Boros Gy. (Rippert, a szünetben). Edző: Miklóssy Balázs
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Fitos, Rozgonyi (Fürst, a szünetben), Berényi Sz. – Hadi, Kanalas, Löfli M. (Pozsár, a szünetben), Tóth B. (Bene, 60.) – Kovács K. (Mezei, 73.), Tóth T. Edző: Löfli Dávid
Labdabirtoklásban uralta a mérkőzést a vendégcsapat az első félidőben, szünet után ugyan közelebb kerültek játékban a hazaiak, de megérdemelten vitte el a három pontot a Mórágy.
Gólszerző: Móricz G. (83.), illetve Tóth T. (35., 67., a második 11-esből), Pozsár (53.)
Jók: Szabó D., Calka S., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.

Kisdorogi FC–Tengelici SE 2–0 (1–0)
Kisdorog, v.: Lengyel S. (Málinger, Topánka)
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó Zs., Kadosa (Schiller P., 82.), Horváth B., Schrenk – Reichert K. (Koszter, 89.), Varga B., Palkó Márk, Miklós R. (Modok, 56.) – Schiller A., Mészáros M. (Farkas D., 79.). Edző: Palkó Máté
Tengelic: Steinbach G. – Deli J. (Lampek, 56.), Vadas, Kelemen Zs. (Csicsó K., 88.), Schwarcz K. –  Cseh T., Kis T., Sárközi Á. (Kovács R., 76.), László L., Benizs – Borza. Edző: Csicsó József
Jó iramú mérkőzésen igazságos hazai győzelem született.
Gólszerző: Miklós R. (36.), Palkó Márk (65., 11-esből)
Jók: Kadosa, Palkó Márk, Lajkó Zs., Horváth B., illetve Borza, Schwarcz K.

Vármegye II: Faddi SE–Bonyhád-Börzsöny SE

Fotók: Molnár Gyula

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
