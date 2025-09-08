Bajnokesélyest vert és élre állt a Kisdorog, elkapta a fonalat a Fadd (galéria)

Magabiztosan győztek Aparhanton a mórágyiak, míg a Fadd otthon tartotta a három pontot a bonyhád-börzsönyiek ellen a vármegyei II. osztály második fordulójában, amelyben a Kisdorog nagy skalpot gyűjtve múlta felül a tengelicieket.

Pont nélkül távozott Faddról a bonyhád-börzsönyi csapat a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában

Fotó: Molnár Gyula

Faddi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–0 (1–0)

Fadd, v.: Éreth (Nagy Z., Hauck)

Fadd: Fehér L. – Gerendai G., Ábrahám G. (Fehér K., 59.), Kovács G., Dudoma K. – Szabó M., Baros, Keszthelyi (Orsós M., 70.), Borda G., Szabó B. (Borda B., 70.) – Lojek (Szabó G., 70.). Edző: Szőcs Richárd

Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Fenyvesi, Bajkai (Tóth R., 54.), Zsidi – Lovász L. (Biró D., 70.), Kiss N., Törő M., Buzás T., Győrfi D. (Illés B., 76.) – Bece (Győrfi Á., 76.). Edző: Szász Dávid

Az első perctől irányította a mérkőzést a hazai csapat, szinte végig egy kapuztak, de a gólszerzéssel ismét hadilábon álltak. Erőnlétben a faddiak ellenfelük fölé nőttek, így megérdemelten tartották otthon a pontokat.

Gólszerző: Keszthelyi (10.), Szabó G. (72.), Orsós M. (89.)

Jók: Ábrahám G., Kovács G., Borda G., illetve Gungl, Bece.