szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II-es foci

1 órája

A mumusa ismét megtréfálta a Tengelicet, a völgységiek nem álltak ki Faddon (galéria)

Címkék#megyei II. osztály#megyei II. osztályú focibajnokság#ASE Paks#Bonyhád-Börzsöny SE

Vendégsikerekkel zárult a vármegyei II. osztály ötödik, egyben csonka fordulója.

Teol.hu

A vármegyei II. osztály előző idényének utolsó fordulójában a Mórágy elleni vereségével bukta el a bajnoki címet a Tengelic, amely most szintén hazai pályán kapott ki a völgységiektől. A bronzérmes ASE győzni tudott a még formálódó Bonyhád-Börzsöny otthonában.

bonyhád-börzsöny se ase paks vármegyei ii. osztály
Rogács Mihály (pirosban) duplájával az ASE Paks győzni tudott Bonyhád-Börzsönyben a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában
Fotó: Máté Réka

Vármegyei II. osztály, 5. forduló

Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks 1–3 (0–0)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Berengyán (Kovács L., Hauck)
Bonyhád-Börzsöny: Gungl B. – Erős (Biró D., 75.), Fenyvesi, Bajkai (Csobot P., 58.), Zsidi – Sebestyén T. (Baranyi, a szünetben), Törő M., Buzás T., Illés B. – Lovász L., Kiss N. Edző: Szász Dávid
ASE: Krizák – Nickl Á., Lengyel A., Kenyér Sz. (Oszadszky, 63.) – Tímár, Farkas P. (Aradi, 90.), Blága, Nickl E. – Péger, Kern B. (Nikl P., 90.), Rogács (Dömény, 90.). Edző: Szakács Viktor
A nyáron alaposan átalakult hazaiak kontrákra rendezkedtek be, amiből adódtak is lehetőségeik, de összességében megérdemelten vitte el a pontokat az atomvárosi csapat.
Gólszerző: Buzás T. (60.), illetve Rogács (54., 73.), Kern B. (90.)
Jók: Buzás T., Gungl B., Illés B., Kiss N., illetve Rogács, Nickl E., Farkas P., Péger D.

Tengelici SE–Mórágyi SE 1–2 (0–0)
Szappanyos (Prantner M., Heitzmann)
Tengelic: Steinbach G. – Lampek, Vadas, Kelemen Zs., Schwarcz K. – Cseh T., Sárközi Á., Borza, Kis T. (László L., 55.) – Erdélyi Zs., Benizs (Deli J., 63.). Edző: Csicsó József
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Rozgonyi, Tóth B., Berényi Sz. – Hadi (Fitos, 90.), Löfli M. (Bene, 90.), Pozsár, Fürst – Tóth T., Acsádi D. (Löfli D., a szünetben). Játékos-edző: Lölfi Dávid
A vendégek még null-nullnál büntetőt hibáztak, a hazai csapat pedig az egyenlítés után támadott a győzelemért, de egy védelmi hibát kihasználva a vendégek elvitték a három pontot.
Gólszerző: Deli J. (75.), illetve Tóth T. (58., 88.)
Jók: Borza, Sárközi Á., Deli J., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.

Az Aparhanti SE emberhiányra hivatkozva nem tudott elutazni Faddra, a mérkőzést későbbi időpontban sem játsszák le, így a három pontot a hazai csapat kapja majd meg 3–0-s eredménnyel.

Vármegye II: Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks

Fotók: Máté Réka

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu