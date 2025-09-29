A mumusa ismét megtréfálta a Tengelicet, a völgységiek nem álltak ki Faddon (galéria)

1 órája
Vendégsikerekkel zárult a vármegyei II. osztály ötödik, egyben csonka fordulója.
A vármegyei II. osztály előző idényének utolsó fordulójában a Mórágy elleni vereségével bukta el a bajnoki címet a Tengelic, amely most szintén hazai pályán kapott ki a völgységiektől. A bronzérmes ASE győzni tudott a még formálódó Bonyhád-Börzsöny otthonában.
Vármegyei II. osztály, 5. forduló
Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks 1–3 (0–0)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Berengyán (Kovács L., Hauck)
Bonyhád-Börzsöny: Gungl B. – Erős (Biró D., 75.), Fenyvesi, Bajkai (Csobot P., 58.), Zsidi – Sebestyén T. (Baranyi, a szünetben), Törő M., Buzás T., Illés B. – Lovász L., Kiss N. Edző: Szász Dávid
ASE: Krizák – Nickl Á., Lengyel A., Kenyér Sz. (Oszadszky, 63.) – Tímár, Farkas P. (Aradi, 90.), Blága, Nickl E. – Péger, Kern B. (Nikl P., 90.), Rogács (Dömény, 90.). Edző: Szakács Viktor
A nyáron alaposan átalakult hazaiak kontrákra rendezkedtek be, amiből adódtak is lehetőségeik, de összességében megérdemelten vitte el a pontokat az atomvárosi csapat.
Gólszerző: Buzás T. (60.), illetve Rogács (54., 73.), Kern B. (90.)
Jók: Buzás T., Gungl B., Illés B., Kiss N., illetve Rogács, Nickl E., Farkas P., Péger D.
Tengelici SE–Mórágyi SE 1–2 (0–0)
Szappanyos (Prantner M., Heitzmann)
Tengelic: Steinbach G. – Lampek, Vadas, Kelemen Zs., Schwarcz K. – Cseh T., Sárközi Á., Borza, Kis T. (László L., 55.) – Erdélyi Zs., Benizs (Deli J., 63.). Edző: Csicsó József
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Rozgonyi, Tóth B., Berényi Sz. – Hadi (Fitos, 90.), Löfli M. (Bene, 90.), Pozsár, Fürst – Tóth T., Acsádi D. (Löfli D., a szünetben). Játékos-edző: Lölfi Dávid
A vendégek még null-nullnál büntetőt hibáztak, a hazai csapat pedig az egyenlítés után támadott a győzelemért, de egy védelmi hibát kihasználva a vendégek elvitték a három pontot.
Gólszerző: Deli J. (75.), illetve Tóth T. (58., 88.)
Jók: Borza, Sárközi Á., Deli J., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.
Az Aparhanti SE emberhiányra hivatkozva nem tudott elutazni Faddra, a mérkőzést későbbi időpontban sem játsszák le, így a három pontot a hazai csapat kapja majd meg 3–0-s eredménnyel.
Vármegye II: Bonyhád-Börzsöny SE–ASE PaksFotók: Máté Réka