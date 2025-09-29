A mumusa ismét megtréfálta a Tengelicet, a völgységiek nem álltak ki Faddon (galéria)

A vármegyei II. osztály előző idényének utolsó fordulójában a Mórágy elleni vereségével bukta el a bajnoki címet a Tengelic, amely most szintén hazai pályán kapott ki a völgységiektől. A bronzérmes ASE győzni tudott a még formálódó Bonyhád-Börzsöny otthonában.

Rogács Mihály (pirosban) duplájával az ASE Paks győzni tudott Bonyhád-Börzsönyben a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában

Fotó: Máté Réka

Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks 1–3 (0–0)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Berengyán (Kovács L., Hauck)

Bonyhád-Börzsöny: Gungl B. – Erős (Biró D., 75.), Fenyvesi, Bajkai (Csobot P., 58.), Zsidi – Sebestyén T. (Baranyi, a szünetben), Törő M., Buzás T., Illés B. – Lovász L., Kiss N. Edző: Szász Dávid

ASE: Krizák – Nickl Á., Lengyel A., Kenyér Sz. (Oszadszky, 63.) – Tímár, Farkas P. (Aradi, 90.), Blága, Nickl E. – Péger, Kern B. (Nikl P., 90.), Rogács (Dömény, 90.). Edző: Szakács Viktor

A nyáron alaposan átalakult hazaiak kontrákra rendezkedtek be, amiből adódtak is lehetőségeik, de összességében megérdemelten vitte el a pontokat az atomvárosi csapat.

Gólszerző: Buzás T. (60.), illetve Rogács (54., 73.), Kern B. (90.)

Jók: Buzás T., Gungl B., Illés B., Kiss N., illetve Rogács, Nickl E., Farkas P., Péger D.