Vármegye III-as foci

1 órája

A tíz emberrel felálló Dalmand húszat kapott Zombán (galéria)

Címkék#Dalmandi SK#megyei III. bajnokság#zomba#Megyei III. osztály

Harmadik mérkőzését is elveszítette a vármegyei III. osztály déli csoportjában szereplő Dalmandi SK, amely mindössze kilenc mezőnyjátékossal utazott a bajnokesélyes Zombához és végül 20–0-s vereséget szenvedett. A Gerjen és a Döbrököz is hátrányból fordítva jutott hét gólig, a Decs izgalmas mérkőzésen maradt pont nélkül.

zomba dalmand vármegyei iii dél
A piros mezes zombaiak húszat számoltak a Dalmandra a vármegyei III. osztályban
Fotó: Mártonfai Dénes

Tolna Vármegyei III. osztály, Dél, 3. forduló

KSE Zomba–Dalmandi SK 20–0 (10–0)
Zomba, v.: Tóth T. (Horváth T., Fazekas M.)
Gólszerző: Péter A. (6., 16., 32., 37., 38., 42., 54., 75., 83., 85., 87.), Márton Á. (21., 89.), Balogh L. (8., öngól), Szabján F. (10., 11-esből), Jakab Á. (20.), Tamás D. (55.), Krämer (55.), Kiss L. (67., 11-esből), Hosnyánszki T. (78.)

Gyapa-Dunaszentgyörgy–Döbröközi KSE 2–7 (1–2)
Dunaszentgyörgy, v.: Petrovics (Heitzmann, Kerekes R.)
Gólszerző: Jóni K. (18., 62.), illetve Varga R. (71., 79., az első 11-esből), Varga L. (30.), Török Cs. (43.), Greschner (64.), Török A. (65.), Nagy Á. (86.)

Gerjeni SE–Gyönki SE 7–3 (2–1)
Gerjen, v.: Debreceni K. (Kovács K., Tálas)
Gólszerző: Pesti V. (49., 75.), Erdélyi P. (57., 69.), Kertész J. (13.), Hajnes D. (40.), Bráz (66.), illetve Jákob J. (63., 78.), Gregor Z. (3.)

Szedresi SE–Őcsény SK 2–0 (1–0)
Szedres, v.: Ömböli (Száraz Z., Papp Sz.)
Gólszerző: Rikkers (11.), Szabó T. (78.)

Decs LSE–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 4–5 (2–4)
Decs, v. Tálas (Kovács K., Kerekes R.)
Gólszerző: Sárközi R. (76., 87.), Dudás G. (14.), Kertész J. (45., 11-esből), illetve Mikolics (44., 66.), Fehér A. (17.), Murkucz (20.), Kenéz (41.)

Vármegye III: KSE Zomba–Dalmandi SK

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

