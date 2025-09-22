47 perce
A tíz emberrel felálló Dalmand húszat kapott Zombán (galéria)
Harmadik mérkőzését is elveszítette a vármegyei III. osztály déli csoportjában szereplő Dalmandi SK, amely mindössze kilenc mezőnyjátékossal utazott a bajnokesélyes Zombához és végül 20–0-s vereséget szenvedett. A Gerjen és a Döbrököz is hátrányból fordítva jutott hét gólig, a Decs izgalmas mérkőzésen maradt pont nélkül.
Tolna Vármegyei III. osztály, Dél, 3. forduló
KSE Zomba–Dalmandi SK 20–0 (10–0)
Zomba, v.: Tóth T. (Horváth T., Fazekas M.)
Gólszerző: Péter A. (6., 16., 32., 37., 38., 42., 54., 75., 83., 85., 87.), Márton Á. (21., 89.), Balogh L. (8., öngól), Szabján F. (10., 11-esből), Jakab Á. (20.), Tamás D. (55.), Krämer (55.), Kiss L. (67., 11-esből), Hosnyánszki T. (78.)
Gyapa-Dunaszentgyörgy–Döbröközi KSE 2–7 (1–2)
Dunaszentgyörgy, v.: Petrovics (Heitzmann, Kerekes R.)
Gólszerző: Jóni K. (18., 62.), illetve Varga R. (71., 79., az első 11-esből), Varga L. (30.), Török Cs. (43.), Greschner (64.), Török A. (65.), Nagy Á. (86.)
A kettős kiállítás volt a sláger Északon, Csonka legyőzte Bödééket (galériával)
Gerjeni SE–Gyönki SE 7–3 (2–1)
Gerjen, v.: Debreceni K. (Kovács K., Tálas)
Gólszerző: Pesti V. (49., 75.), Erdélyi P. (57., 69.), Kertész J. (13.), Hajnes D. (40.), Bráz (66.), illetve Jákob J. (63., 78.), Gregor Z. (3.)
Szedresi SE–Őcsény SK 2–0 (1–0)
Szedres, v.: Ömböli (Száraz Z., Papp Sz.)
Gólszerző: Rikkers (11.), Szabó T. (78.)
Decs LSE–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 4–5 (2–4)
Decs, v. Tálas (Kovács K., Kerekes R.)
Gólszerző: Sárközi R. (76., 87.), Dudás G. (14.), Kertész J. (45., 11-esből), illetve Mikolics (44., 66.), Fehér A. (17.), Murkucz (20.), Kenéz (41.)
Vármegye III: KSE Zomba–Dalmandi SKFotók: Mártonfai Dénes