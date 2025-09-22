A tíz emberrel felálló Dalmand húszat kapott Zombán (galéria)

Harmadik mérkőzését is elveszítette a vármegyei III. osztály déli csoportjában szereplő Dalmandi SK, amely mindössze kilenc mezőnyjátékossal utazott a bajnokesélyes Zombához és végül 20–0-s vereséget szenvedett. A Gerjen és a Döbrököz is hátrányból fordítva jutott hét gólig, a Decs izgalmas mérkőzésen maradt pont nélkül.

A piros mezes zombaiak húszat számoltak a Dalmandra a vármegyei III. osztályban

Fotó: Mártonfai Dénes

KSE Zomba–Dalmandi SK 20–0 (10–0)

Zomba, v.: Tóth T. (Horváth T., Fazekas M.)

Gólszerző: Péter A. (6., 16., 32., 37., 38., 42., 54., 75., 83., 85., 87.), Márton Á. (21., 89.), Balogh L. (8., öngól), Szabján F. (10., 11-esből), Jakab Á. (20.), Tamás D. (55.), Krämer (55.), Kiss L. (67., 11-esből), Hosnyánszki T. (78.)

Gyapa-Dunaszentgyörgy–Döbröközi KSE 2–7 (1–2)

Dunaszentgyörgy, v.: Petrovics (Heitzmann, Kerekes R.)

Gólszerző: Jóni K. (18., 62.), illetve Varga R. (71., 79., az első 11-esből), Varga L. (30.), Török Cs. (43.), Greschner (64.), Török A. (65.), Nagy Á. (86.)