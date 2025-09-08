Böde egy perc alatt betalált, sikeres rajt a bajnoktól (galéria)

Utolsóként a vármegyei III. osztály pontvadászata indult be Tolnán és vele együtt jó pár támadó. Az Észak csoportban a madocsai Böde István, az iregszemcsei Veszprémi Richárd és a kajdacsi Hencz Balázs is mesterhármast jegyzett.

Orsós György és a Pálfa győzelemmel kezdte a vármegyei III. osztály Észak csoportját

Madocsa SE–Magyarkeszi KSE 4–3 (2–2). Madocsa, v.: Debreceni K. (Álló, Weitner). Gólszerző: Böde I. (1., 16., 70.), Hahn (82.), illetve Seres D. (43., 76.), Hahn (18., öngól)

Iregszemcsei SE–Tamási 2009 FC 4–1 (1–1). Iregszemcse, v.: Szabó P. (Farkas T., Albert J.). Gólszerző: Veszprémi R. (6., 56., 72.), Horváth R. (78., 11-esből), illetve Fazekas Á. (21.)

Németkéri SE–Nagydorog KSE 2–4 (1–1). Németkér, v.: Döbröntey (Aladics, Kósik). Gólszerző: Csonka J. (7.), Csonka T. (70.), illetve Csikó (48., 85.), Gyebnár (20.), Acsádi N. (76.)

Bölcskei SE II–Pálfai SE 1–2 (0–1). Bölcske, v.: Hagymási (Polyák, Lichtenberger). Gólszerző: Farsang J. (87.), illetve Szabó D. (8., 49.)

Györköny SE–Kajdacsi SE 0–3 (0–2). Györköny, v.: Berengyán (Weitner, Papp Sz.). Gólszerző: Hencz (9., 32., 63.). Kiállítva: Pintér D. (74., Györköny)