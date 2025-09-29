1 órája
Szabóék elrendezték a Tamásit, a „paksi” Madocsa felmúlta a györkönyieket (galéria)
Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Pálfa, amelynél Szabó Zoltán, Dániel és Viktor is betalált a tamásiak kapujába, míg az iregszemcsei Veszprémi Richárd duplázott, a magyarkeszi Teplán Lőrinc pedig triplázott a vármegyei III. osztály Észak csoportjának hétvégi fordulójában. A Madocsánál a Paksi FC-ben is megfordult játékosai is gólt szerzett.
Vármegyei III. osztály, Észak, 4. forduló
Nagydorog KSE–Iregszemcsei SE 2–3 (2–2)
Nagydorog, v.: Czagány (Nagy Z., Kerekes R.)
Gólszerző: Bódog J. (20., öngól), Gerőfi (43., 11-esből), illetve Veszprémi (23., 54.), Papp N. (33.)
Kiállítva: Gerőfi (75.), Ruff B. (90., Nagydorog)
Madocsa SE–Györköny SE 5–0 (2–0)
Madocsa, v.: Serfőző (Áman, Braun-Áman)
Gólszerző: Bognár D. (12.), Szlucska (28.), Éger (57.), Böde I. (59.), Ádám D. (82.)
Jákob János alaposan kivette a részét a gyönki gólzáporból
Magyarkeszi KSE–Bölcskei SE II 4–2 (4–2)
Magyarkeszi, v.: Albert J. (Farkas T., Kiss J.)
Gólszerző: Teplán L. (19., 25., 41.), Kopitár (14.), illetve Németh B. (27.), Szanyi (38.)
Dunakömlődi SE–Kajdacsi SE 1–2 (1–1)
Dunakömlőd, v.: Kovács L. (Tóth I., Bóna)
Gólszerző: Glósz (30.), illetve Király P. (42.), Tornóczi (85.)
Pálfai SE–Tamási 2009 FC 4–1 (2–0)
Pálfa, v.: Horváth T. (Fazekas M., Topánka P.)
Gólszerző: Szabó Z. (22.), Szabó D. (45.), Szabó V. (78.), Rezicska R. (86.), illetve Horváth Cs. (68., 11-esből)
Vármegye III: Dunakömlődi SE–Kajdacsi SEFotók: Molnár Gyula