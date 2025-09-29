Szabóék elrendezték a Tamásit, a „paksi” Madocsa felmúlta a györkönyieket (galéria)

Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Pálfa, amelynél Szabó Zoltán, Dániel és Viktor is betalált a tamásiak kapujába, míg az iregszemcsei Veszprémi Richárd duplázott, a magyarkeszi Teplán Lőrinc pedig triplázott a vármegyei III. osztály Észak csoportjának hétvégi fordulójában. A Madocsánál a Paksi FC-ben is megfordult játékosai is gólt szerzett.

A piros-fekete mezes Kajdacs három ponttal távozott Dunakömlődről a vármegyei III. osztály északi csoportjában

Fotó: Molnár Gyula

Nagydorog KSE–Iregszemcsei SE 2–3 (2–2)

Nagydorog, v.: Czagány (Nagy Z., Kerekes R.)

Gólszerző: Bódog J. (20., öngól), Gerőfi (43., 11-esből), illetve Veszprémi (23., 54.), Papp N. (33.)

Kiállítva: Gerőfi (75.), Ruff B. (90., Nagydorog)

Madocsa SE–Györköny SE 5–0 (2–0)

Madocsa, v.: Serfőző (Áman, Braun-Áman)

Gólszerző: Bognár D. (12.), Szlucska (28.), Éger (57.), Böde I. (59.), Ádám D. (82.)