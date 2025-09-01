szeptember 1., hétfő

Kész a program

2 órája

Hivatalos: elkészült a vármegye három menetrendje

Címkék#megyei III. bajnokság#MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatósága#Megyei III. osztály

Otthon kezd Böde Dániel csapata és a keleti bajnok, idegenben a nyugati aranyérmes. Elkészült a vármegyei III. osztály menetrendje.

Az MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatósága elkészítette a harmadosztály 2025/2026-os idényének menetrendjét. A nyitófordulóban az előző idény nyugati bajnoka, a Pálfa a bölcskeiek második csapatánál vizitál, míg a keleti aranyérmes Szedres a sióagárdiakat fogadja. Mint megírtuk, a vármegyei III. ligában idén Észak és Dél régióra osztották a csapatokat, mindkét csoportba tizenegy csapat verseng a jobb pozícióért. Az őszi szezon november 16-án zárul.

Teljes a vármegyei III. osztály őszi menetrendje
Fotó: Kiss Albert
Fotó: Kiss Albert

Így indul a vármegyei III. osztály

Észak, 1. forduló
Szeptember 6., szombat
16.30 Györköny SE–Kajdacsi SE
Szeptember 7., vasárnap
16.30 Iregszemcsei SE–Tamási 2009 FC
16.30 Bölcskei SE II–Pálfai SE
16.30 Németkéri SE–Nagydorog KSE
16.30 Madocsa SE–Magyarkeszi KSE
Szabadnapos: Dunakömlődi SE

Dél, 1. forduló
Szeptember 6., szombat
14.00 Gyönki SE–Döbröközi KSE
16.00 Gyapa-Dunaszentgyörgy–Őcsény SK
16.30 Gerjeni SE–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE
Szeptember 7., vasárnap
16.30 Szedresi SE–Sióagárdi SE
16.30 Decs LSE–Dalmandi SK
Szabadnapos: KSE Zomba

 

