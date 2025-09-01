Hivatalos: elkészült a vármegye három menetrendje

Az MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatósága elkészítette a harmadosztály 2025/2026-os idényének menetrendjét. A nyitófordulóban az előző idény nyugati bajnoka, a Pálfa a bölcskeiek második csapatánál vizitál, míg a keleti aranyérmes Szedres a sióagárdiakat fogadja. Mint megírtuk, a vármegyei III. ligában idén Észak és Dél régióra osztották a csapatokat, mindkét csoportba tizenegy csapat verseng a jobb pozícióért. Az őszi szezon november 16-án zárul.

Teljes a vármegyei III. osztály őszi menetrendje

Fotó: Kiss Albert

Így indul a vármegyei III. osztály

Észak, 1. forduló

Szeptember 6., szombat

16.30 Györköny SE–Kajdacsi SE

Szeptember 7., vasárnap

16.30 Iregszemcsei SE–Tamási 2009 FC

16.30 Bölcskei SE II–Pálfai SE

16.30 Németkéri SE–Nagydorog KSE

16.30 Madocsa SE–Magyarkeszi KSE

Szabadnapos: Dunakömlődi SE