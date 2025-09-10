10 perce
Vegyes teljesítménnyel zárta a portugálok elleni meccset Szalai Attila
A tengelici kötődésű Szalai Attila a második világbajnoki selejtezőn is kezdőként kapott szerepet. A csoport favoritjának számító Portugália az esélyeknek megfelelően a mérkőzés nagyobb részében védekezésre kényszerítette a magyar válogatottat – igaz, a vezetést még Marco Rossi együttese szerezte meg. A luzitán nyomás azonban többször is komoly feladat elé állította a védelmet, így Szalait is, aki különösen a gyors, beinduló ellenfelekkel szemben ütközött nehézségekbe.
Helyezkedése nem mindig bizonyult hibátlannak, és akadt néhány kapkodó megoldása is, amelyekből végül – rajta kívül álló okokból – nem született baj. Ugyanakkor több kulcsfontosságú szerelést és mentést bemutatott, amivel gólhelyzeteket akadályozott meg. A levegőben ismét magabiztos volt, többször tisztázott úgy, hogy ezzel veszélyes portugál támadásokat tört meg. A lesre állításoknál is többször jól lépett ki, bár a hazaiak egyenlítő találatánál Kerkez Milos belógása után már ő sem ért vissza Bernardo Silva lövésénél.
A labdás játékban eleinte pontos hosszú indításaival mutatta meg kritikusainak, hogy a statisztika nem minden esetben tükrözi a valós teljesítményt. Progresszív passzaival az első félidő átmeneteiben hozzájárult néhány veszélyesebb magyar akcióhoz. A második játékrészben két megindulása is feljegyezhető volt, de az egyiknél rossz döntés miatt odaveszett a lehetőség, ami nem épp a jó megítélését segítette.
Összességében Szalai Attila teljesítménye inkább átlagosnak volt mondható ezen az összecsapáson: több kellett volna tőle is a pontszerzéshez, de a vereséget nem lehet az ő számlájára írni.
A magyar válogatott október 11-én az örményeket fogadja, majd három nappal később Portugáliában lép pályára. Az vb-selejtező idei mérkőzéseit novembert az örmények elleni idegenbeli meccsel zárja.