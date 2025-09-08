szeptember 8., hétfő

Más felé kacsingat

6 órája

Tizennyolc év után váltott a válogatott sportoló

Címkék#Vindics-Tóth Lili Anna#Félmaraton Magyar Bajnokság#atlétika

Rekordot döntött vasárnap a 40. WizzAir Budapest Félmaraton elnevezésű futóverseny, húszezren indultak a különböző távokon. A félmaratoni ob-t Vindics-Tóth Lili Anna nyerte remek futással.

Teol.hu

A jubileumi, 40. WizzAir Budapest Félmaraton elnevezésű futóverseny keretében megrendezett országos bajnokságot a nőknél Vindics-Tóth Lili Anna nyerte. 

Vindics-Tóth Lili Anna már a hosszabb távok felé kacsingat
Fotó: Török Attila

Húszezer futó állt rajthoz vasárnap a főváros utcáin, ezzel minden idők legnagyobb magyarországi félmaratoni versenye lett a WizzAir Budapest Félmaraton. Az utcai futás világára jellemző dzsembori hangulat ezúttal is garantált volt, igazi futóünnepet hozott a főként a dunai rakpartokon zajló esemény. Ilyen körülmények között nem is futhatott rosszul a Budapesti Honvéd SE atlétája, aki az augusztusi pálya ob-n (5000 m: arany, 1500 m: ezüst) után ezúttal az utcai futás legkedveltebb itthoni viadalát nyerte meg 1:11:42 perces idővel. Abból a szempontból is jól sikerült 21 kilométeren a bemutatkozása, hogy a budapesti viadal már a jövő évi Európa-bajnokság kvalifikációs időszakába számít. A félmaratoni távon debütáló atléta elégedett volt a futásával. „Futottam már utcai versenyen, itthon viszont még nem. Nagyon nagy élmény volt, főleg úgy, hogy rengeteg barátom és közeli hozzátartozóm volt kint és szurkolt nekem – mondta Vindics-Tóth Lili Anna. – Jó állapotban álltam oda a rajthoz, reménykedtem egy erős időben. A budapesti pálya nem a legkönnyebb, viszonylag sok fordító van és a hidak nem könnyítik meg a futók dolgát. A táv második felében már meleg volt, mivel óvatosan kezdtem és végig egyenletesen futottam, maradt még bennem tartalék.”

Vindics-Tóth Lili Anna nyolc hónapja német edző irányításával készül

Felsőfokú tanulmányai megkezdéséig a DOVASE színeiben versenyző atléta ugyan 3000 méter akadályon kiharcolta a tokiói vb-részvételt, de nem lesz ott Távol-Keleten. Ősszel csak az utcai futásra koncentrál majd. 
„Ha úgy alakul a felkészülésem, akkor legközelebb – szintén első alkalommal – egy nagyon jó maratont szeretnék futni – hangsúlyozta a 26 éves sportoló. – Akár már idén Valenciában, de ez még egyeztetés alatt van. Optimális körülmények esetén egy 2 óra 30 perc körül időt céloznánk be. A vasárnapi budapesti futásomból kiindulva ez lehetne egy jó eredmény. Félmaratonon pedig 1 óra 10 perccel kezdődő idő lehet a következő lépcsőfok. Tizennyolc év pályaversenyzés után úgy érzem hazatértem az utcai futással, megtaláltam a közegem, nem tervezek már az akadályfutással. A hosszabb távok felé kacsingatok, a jövő birminghami Európa-bajnokságon maratoni távon vagy tízezer méteren szeretnék rajthoz állni”tette hozzá Vindics-Tóth Lili Anna. 

 

 

 

