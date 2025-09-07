Dombóvári futó nyerte a Wizz Air Budapest Félmaratont!

Közel 21 ezer résztvevővel rendezték meg idén a 40. Wizz Air Budapest Félmaraton futóversenyt, amely egyben a Magyar Atlétikai Szövetség égisze alá tartozó Félmaraton Magyar Bajnokság 2025 is volt. A hölgyeknél rajthoz állt a dombóvári születésű Vindics-Tóth Lili Anna, aki kiváló iramot diktálva 1 óra 11 perc 42 másodperc alatt teljesítette a huszonegy kilométeres távot. A Budapest Honvéd olimpikonja közel hét percet vert a második helyen célba érkezett Zatykó Lucára.

Vindics-Tóth Lili Anna (középen) nyerte a Wizz Air Budapest Félmaraton női versenyét

Az előzetes hírekkel ellentétbe a férfiaknál a szedresi Szemerei Levente nem állt rajthoz, a címvédő távollétében Karsai Gáboré lett a magyar bajnoki cím 1:04:02 órás eredménnyel.