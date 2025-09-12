Németkéri otthonában elhunyt az Újpest-legenda fia

Szeptember 11-én, 82 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Zsengellér Zsolt legendás sportújságíró és egykori labdarúgó, közölte a Nemzeti Sporttal felesége.

Zsengellér Zsolt 82 évesen, németkéri otthonában hunyt el

Fotó: Dömötör Csaba

Katonaéveiben az NB III-as Nagykanizsa Dózsa játékosa volt, de az olasz Laziónál is részt vett próbajátékon, később megfordult a svájci élvonalban az FC Chiasso csapatával. Tehetsége ellenére korán rájött, hogy nincs esélye jelentős futballkarrierje, ezért 1970-ben jelentkezett a Képes Sport és a Telesport közös pályázatára, a Pályabelépőre. Munkát is kapott a hetilapnál, amelynél 1983-ig dolgozott előbb gyakornokként, majd munkatársként, később labdarúgórovat vezetőként.

Zsengellér Zsolt tudósított az 1978-as világbajnokságról, az 1982-es Európa-bajnokságról, 1986-tól 2003-ig a Sportfogadásnál dolgozott. Az utolsó években a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) etikai bizottságának volt tagja. Megkapta a Feleki László-díjat és a Szepesi-díjat, idén júniusban pedig az MSÚSZ Életműdíjat vehette át.

A világbajnoki ezüstérmes, Újpest-legenda futballista, Zsengellér Gyula és Balsai Olga fia németkéri otthonában hunyt el.